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  • Виллиан Жозе объяснил, почему приехал в «Спартак» с лишним весом

Виллиан Жозе объяснил, почему приехал в «Спартак» с лишним весом

17 августа 2024, 12:56
6

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе прокомментировал ситуацию с отстранением от основного состава после трансфера.

  • Бразилец прибыл в новый клуб с лишним весом.
  • Из-за этого Виллиана перевели на индивидуальные тренировки.
  • «Спартак» заплатил «Бетису» за 32-летнего игрока 2 миллиона евро.

– Почему не получилось присоединиться к команде в оптимальном состоянии?

– Я больше месяца был в отпуске. И вполне нормально, что после этого сложно сразу влиться в команду, которая приступила к тренировкам значительно раньше. Например, Барко приехал из Аргентины, где сезон в самом разгаре. У меня ситуация другая. Еще раз спасибо тем, кто помогает мне наверстать это время.

– Кто в первую очередь помогает тебе освоиться в новой стране?

– Василий – начальник команды, Анастасия – менеджер по адаптации, Томаш – спортивный директор. Конечно, нужно время, ведь Россия – новый мир для меня. Начиная с языка. Москва – город с бешеным ритмом; я уже успел почувствовать контраст с Бразилией и Испанией. Очень помогает, что семья рядом со мной.

Если говорить о команде, то помогает общение с ребятами, которые говорят на испанском и португальском, – Мединой, Маркиньосом, Барко, Угальде и другими.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Виллиан Жозе
Комментарии (6)
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Алим Терек
1723890453
С Анастасией любой бы быстро с адаптировался)))
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NewLife
1723891586
Редакторы, ау ! Наше вам с кисточкой))) Расскажите откуда такой дебильный заголовок, ведь в рассказе бразильца ни слова о лишним весе. Дайте отгадаю - вы читаете запоем помойные сми, которые трындят всякую херню, а потом пишете фантазийные заголовки под их впечатлением(
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Diminio
1723905487
Ты профи или жиробас?
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