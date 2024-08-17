Виллиан Жозе объяснил, почему приехал в «Спартак» с лишним весом

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе прокомментировал ситуацию с отстранением от основного состава после трансфера.

Бразилец прибыл в новый клуб с лишним весом.

Из-за этого Виллиана перевели на индивидуальные тренировки.

«Спартак» заплатил «Бетису» за 32-летнего игрока 2 миллиона евро.

– Почему не получилось присоединиться к команде в оптимальном состоянии?

– Я больше месяца был в отпуске. И вполне нормально, что после этого сложно сразу влиться в команду, которая приступила к тренировкам значительно раньше. Например, Барко приехал из Аргентины, где сезон в самом разгаре. У меня ситуация другая. Еще раз спасибо тем, кто помогает мне наверстать это время.

– Кто в первую очередь помогает тебе освоиться в новой стране?

– Василий – начальник команды, Анастасия – менеджер по адаптации, Томаш – спортивный директор. Конечно, нужно время, ведь Россия – новый мир для меня. Начиная с языка. Москва – город с бешеным ритмом; я уже успел почувствовать контраст с Бразилией и Испанией. Очень помогает, что семья рядом со мной.

Если говорить о команде, то помогает общение с ребятами, которые говорят на испанском и португальском, – Мединой, Маркиньосом, Барко, Угальде и другими.

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