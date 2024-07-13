«Спартак» отстранил новичка Виллиана от работы с основой – известна причина

Новичок «Спартака» Виллиан Жозе не тренируется с основой. Причина – избыточный вес.

Бразилец занимается индивидуально на велотренажере, чтобы быстрее прийти в оптимальные кондиции.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса». Контракт новичка с московским клубом рассчитан на два года.

По оценке Transfermarkt, стоимость трансфера составила 2 миллиона евро.

Виллиан накануне не попал в заявку на товарищеский матч с «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти).

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