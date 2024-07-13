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  • «Спартак» отстранил новичка Виллиана от работы с основой – известна причина

«Спартак» отстранил новичка Виллиана от работы с основой – известна причина

13 июля 2024, 12:25
25

Новичок «Спартака» Виллиан Жозе не тренируется с основой. Причина – избыточный вес.

Бразилец занимается индивидуально на велотренажере, чтобы быстрее прийти в оптимальные кондиции.

  • Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса». Контракт новичка с московским клубом рассчитан на два года.
  • По оценке Transfermarkt, стоимость трансфера составила 2 миллиона евро.
  • Виллиан накануне не попал в заявку на товарищеский матч с «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти).

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Виллиан Жозе
Комментарии (25)
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oyabun
1720863163
Как так то? Нам же всегда преподносится, что игроки европейских первенств суперпрофи, не то что наши, а тут парень себя так запустил. Наверное решил что в России и с лишним весом можно в пол-ноги поиграть? Чемпионат вот вот начнется, надеюсь успеют привести его в форму.
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swot1205
1720863353
а как же изначально медосмотр и все такое. там это виден лишний вес!
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БеZуМныЙ
1720864447
Умора с этих хряков. Понаберут черти кого.
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...короче
1720865297
...не страшно, если это кратковременный набор веса в межсезонье. Дело для многих привычное. Хреновее, если масса наращивалась не один сезон...
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NewLife
1720870333
Фейк за фейком от сраных букмекеров, не ведитесь(
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Plyash
1720870377
Знаю единственного спортсмена,которому допускалось играть с лишним весом,это Владимир Крутов.Врачи доказали великому Тарасову Анатолию Владимировичу,что Крутову по каким-то там причинам,врать не буду,не знаю - держать свой вес практически невозможно,хуже будет.Вопрос был снят,и был Крутов с небольшим избытком веса одним из величайших в нашей команде.Правда,ушёл в 52 года,видимо,всё же перегрузил сердечко.Вечная память тебе,Крутов Владимир Евгеньевич.
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NewLife
1720872059
Для местных шибко грамотных доморощенных физиологов замечу - хоть ты приделай динамо машину к велотренажеру, вырабатывай электричество и освещай всю помойку, на количество подкожного и висцерального жира влияние будет минимальным. Чтобы похудеть, надо исключить из питания углеводы - эстонский тренер не даст соврать)).
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Цугундeр
1720873984
Он будет "долго гнать ? велосипед " )
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alefreddy
1720880359
наберет форму и вытеснит дельфинчика
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Cleaner
1720882324
Раскормили новичка в Тарасовке, он салом и заплыл! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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