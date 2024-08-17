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  • РПЛ. «Ростов» вырвал победу у «Оренбурга» (3:2) благодаря дублю Комличенко за минуту и голу Роналдо

РПЛ. «Ростов» вырвал победу у «Оренбурга» (3:2) благодаря дублю Комличенко за минуту и голу Роналдо

17 августа 2024, 21:34
30

«Ростов» дома победил «Оренбург» в матче 5-го тура РПЛ – 3:2.

Гости забили два гола в первом тайме – отличились Брайан Мансилья и Химми Марин. У хозяев после перерыва на поле вышел Николай Комличенко, который забил мячи на 51-й и 52-й минутах. В концовке победный гол забил форвард «Ростова» Роналдо.

Также в первом тайме Роналдо не реализовал пенальти. Его удар парировал голкипер Богдан Москвичев, проводивший первую игру в РПЛ.

«Ростов» вышел на 4-е место в чемпионате России с 8 очками. У «Оренбурга» остается 5 очков, команда опустилась на 9-ю позицию.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург – 3:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мансилья, 18; 0:2 – Марин, 35; 1:2 – Комличенко, 51; 2:2 – Комличенко, 52; 3:2 – Роналдо, 90+4.

Нереализованный пенальти: Роналдо, 33 – нет.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Ростов
Комментарии (30)
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БАЗАРА НЕТ
1723919963
Красавчики мужики! С победой дончане
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slavа0508
1723920007
Просто браво Ростов с 2-0 вырвать победу ...достойно ...
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...уефан
1723920025
...Ростовчане, с хепи эндом! Три очка, они и в Африке три очка. Спектаклю закатили!)...
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Чехов на Садовой
1723920034
УУУХ вот это эмоции !!!
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slavа0508
1723920144
Создали себе проблемы . потом героически их решили . как это по русски ....
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zarsm
1723920242
Что не говори, но мне нравятся такие победы, эмоции сумасшедшие. Красавцы!!!
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Pourquoi pas
1723920272
Теперь конкретно - Коля вытащил! А вы - дельфин, дельфин!!!
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ЗаЖиМ
1723920401
Валидольщики, млин, земляки!
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DOCTOR PENALTY
1723920912
Аплодисменты Ростову! Бьёмся до конца.
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ryzhic07
1723921466
С победой!
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