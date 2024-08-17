РПЛ. «Ростов» вырвал победу у «Оренбурга» (3:2) благодаря дублю Комличенко за минуту и голу Роналдо

«Ростов» дома победил «Оренбург» в матче 5-го тура РПЛ – 3:2.

Гости забили два гола в первом тайме – отличились Брайан Мансилья и Химми Марин. У хозяев после перерыва на поле вышел Николай Комличенко, который забил мячи на 51-й и 52-й минутах. В концовке победный гол забил форвард «Ростова» Роналдо.

Также в первом тайме Роналдо не реализовал пенальти. Его удар парировал голкипер Богдан Москвичев, проводивший первую игру в РПЛ.

«Ростов» вышел на 4-е место в чемпионате России с 8 очками. У «Оренбурга» остается 5 очков, команда опустилась на 9-ю позицию.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург – 3:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мансилья, 18; 0:2 – Марин, 35; 1:2 – Комличенко, 51; 2:2 – Комличенко, 52; 3:2 – Роналдо, 90+4.

Нереализованный пенальти: Роналдо, 33 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?