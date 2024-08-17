К 1-му тайму матча Лиги 1 добавили 34 минуты

Полузащитник «Лилля» Анхель Гомес потерял сознание в первом тайме матча 1-го тура Лиги 1 против «Реймса» (2:0). Англичанин столкнулся головой с соперником Абдулом Коне.

Защитник «Реймса» получил за эпизод прямую красную карточку.

Гомесу оказывали помощь на стадионе в течение получаса, а затем отвезли в больницу. Вследствие этого главный судья Эрик Ваттеллье добавил к первой половине матча 34 минуты.

Гомес пришел в сознание в больнице. Угрозы жизни нет.

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