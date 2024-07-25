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  • «Милан» и «Тоттенхэм» пытаются договориться о сумме трансфера Эмерсона

«Милан» и «Тоттенхэм» пытаются договориться о сумме трансфера Эмерсона

25 июля 2024, 13:52

«Милан» не может договориться с «Тоттенхэмом» о покупке правого защитника Эмерсона Рояла. По данным журналиста Фабрицио Романо, стороны расходятся в оценке трансферной стоимости почти на 3 миллиона евро.

При этом «россонери» согласовали личный контракт с Эмерсоном еще в мае.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» требует за 25-летнего бразильца 20 миллионов евро.

  • В прошлом сезоне 25-летний футболист провел за «шпор» 24 матча, забил 1 гол.
  • Контракт Эмерсона с английским клубом рассчитан до 2026 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

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Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Милан Тоттенхэм Эмерсон
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