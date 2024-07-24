У игрока сборной Аргентины украли личные вещи на Олимпиаде

Наставник Аргентины Хавьер Маскерано сообщил, что у полузащитника Тьяго Альмады украли личные вещи с тренировочной базы.

«Нас ограбили. Вчера кто-то проник на нашу тренировную базу. Украли личные вещи Альмады. Они спрашивают у нас аккредитации везде, но потом происходят такие вещи», – заявил Маскерано.