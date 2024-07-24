У игрока сборной Аргентины украли личные вещи на Олимпиаде

Наставник Аргентины Хавьер Маскерано сообщил, что у полузащитника Тьяго Альмады украли личные вещи с тренировочной базы.
«Нас ограбили. Вчера кто-то проник на нашу тренировную базу. Украли личные вещи Альмады. Они спрашивают у нас аккредитации везде, но потом происходят такие вещи», – заявил Маскерано.
- Аргентина неудачно стартовала на Олимпиаде-2024. Южноамериканская команда уступила Марокко (1:2).
- Поединок закончился огромным скандалом. Аргентинцы забили гол на 106-й минуте, разозлив африканских болельщиков. Марокканские фанаты устроили беспорядки, прервав игру на 2 часа. При этом ВАР отменил гол Аргентины, усмотрев офсайд.
- Марокканцы сумели довести дело до победы, заработав первые очки на турнире в Париже.
Источник: TyC Sports