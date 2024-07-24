Месси одним словом отреагировал на скандальный матч сборной Аргентины на Олимпиаде

Футболист «Интер Майами» Лионель Месси отреагировал на скандал в поединке 1-го тура группового раунда Олимпиады-2024 между Аргентиной и Марокко.

«Невиданно», – написал Месси в соцсетях, добавив удивленный эмодзи.