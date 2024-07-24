Месси одним словом отреагировал на скандальный матч сборной Аргентины на Олимпиаде

Футболист «Интер Майами» Лионель Месси отреагировал на скандал в поединке 1-го тура группового раунда Олимпиады-2024 между Аргентиной и Марокко.
«Невиданно», – написал Месси в соцсетях, добавив удивленный эмодзи.
- Аргентина проиграла Марокко (1:2). В игре случился скандал.
- Аргентинцы сумели вырвать ничью, поразив ворота соперника на 106-й минуте. Гол разозлил марокканских болельщиков, которые устроили беспорядки. Судьям пришлось прервать встречу на 2 часа.
- Позже оказалось, что Аргентина забила гол не по правилам. Был определен офсайд. Матч доиграли. Рефери финальным свистком зафиксировал победу марокканцев.
Источник: «Бомбардир»