Марокканские болельщики забросали игроков Аргентины петардами

Стало известно, из-за чего был остановлен поединок 1-го тура группового раунда Олимпиады между Аргентиной и Марокко (1:2).

Марокканцы сумели обыграть Аргентину в скандальном матче. Аргентинцам удалось сравнять счет на 106-й минуте поединка. Это очень не понравилось марокканским болельщикам, которые устроили беспорядки. Судьи прервали матч на 2 часа. Позже ВАР отменил гол аргентинской сборной из-за офсайда. Игру возобновили игру, дав доиграть командам оставшееся время. Победу одержали марокканцы.

В сети появилось видео, в котором видно, что марокканские фанаты забросали аргентинцев петардами.

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