Агент Дркушича высказался о варианте с «Севильей»

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица высказался о будущем своего клиента.

«Приоритетом для Вани является вариант из Европы. Что касается «Севильи», то, безусловно, эта команда входит в число клубов, которые мы рассматриваем очень серьезно, и это все, что я могу сказать на данный момент», – сказал агент.