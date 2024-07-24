Агент Дркушича высказался о варианте с «Севильей»

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица высказался о будущем своего клиента.
«Приоритетом для Вани является вариант из Европы. Что касается «Севильи», то, безусловно, эта команда входит в число клубов, которые мы рассматриваем очень серьезно, и это все, что я могу сказать на данный момент», – сказал агент.
- В минувшем сезоне 24-летний футболист провел за «Сочи» 24 матча, в которых забил 2 гола.
- Контракт Дркушича с российским клубом рассчитан до лета 2025 года.
- «Сочи» в нынешнем сезоне играет в Первой лиге.
- Дркушич в составе сборной Словении принимал участие в чемпионате Европы-2024, на котором словенцы вышли в плей-офф, где в 1/8 финала в серии пенальти проиграли Португалии.
Источник: «Спорт день за днём»