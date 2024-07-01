Вылет Грузии с Евро-2024, поражения «Динамо» и «Локо», Абдуллина покинула «Челси» и другие новости

Евро-2024. Грузия крупно проиграла Испании (1:4) в 1/8 финала.
«Мне стыдно»: Даку высказался о скандальной выходке на Евро-2024.
Россиянка Абдуллина покинула «Челси» – известен ее будущий клуб.
Стало известно будущее Спаллетти после вылета Италии с Евро-2024.
Товарищеский матч. «Локомотив» проиграл в Баковке команде Газзаева из Первой лиги (0:1).
«Барселона» сообщила об уходе трех игроков.
Слуцкий продолжил беспроигрышную серию в Китае.
«Торино» согласился продать Илича «Зениту» за 25 миллионов.
«Химки» отказались от Джикии – известна причина.
Раскрыта зарплата Заболотного в «Химках».
«Зенит» огласил «Бресту» требования по трансферу Изидора.
Игрок из МЛС повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года.
Товарищеский матч. «Динамо» дома уступило «Ахмату» (0:3).
Российский тренер будет работать в Серии А.