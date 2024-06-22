Сычев высказался о работе Кержакова в «Кайрате»

Дмитрий Сычев оценил назначение Александра Кержакова на пост главного тренера «Кайрата».

«Конечно, все мы рады, что Саша Кержаков возглавил «Кайрат». Тем более он мой хороший товарищ.

Я надеюсь, что все прошедшие неудачи позади и он попал в серьeзный клуб, который ставит серьeзные задачи, в том числе и в еврокубках.

Поэтому, надеюсь, что у него всe получится и он перезагрузит свою тренерскую карьеру», – сказал Сычeв.