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    Сычев высказался о работе Кержакова в «Кайрате»

    Дмитрий Сычев оценил назначение Александра Кержакова на пост главного тренера «Кайрата».

    «Конечно, все мы рады, что Саша Кержаков возглавил «Кайрат». Тем более он мой хороший товарищ.

    Я надеюсь, что все прошедшие неудачи позади и он попал в серьeзный клуб, который ставит серьeзные задачи, в том числе и в еврокубках.

    Поэтому, надеюсь, что у него всe получится и он перезагрузит свою тренерскую карьеру», – сказал Сычeв.

    • «Кайрат» объявил о подписании контракта с Кержаковым 29 мая.
    • Под его руководством команда победила карагандинский «Шахтер» (4:2) и проиграла «Тоболу» (0:1).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    Цугундeр
    1719048597
    Где ты видел неудачи , Димуля..?) Ну , разве что не позвали в «Наша Russia» сниматься..
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