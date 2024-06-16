Мбаппе объяснил, почему не сыграет на Олимпийских играх-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что не сможет принять участие в Олимпийских играх-2024 из-за позиции «Реала», в который он перебрался по окончании клубного сезона-2023/24.

«Позиция моего клуба насчет Олимпиады очень четкая. Не думаю, что я сыграю на турнире, такова правда. В то же время я понимаю, что перехожу в новую команду, и приехать туда в сентябре – это не лучший способ начать приключение.

Хочу пожелать Франции успеха. Я буду смотреть игры как фанат. Раньше я принимал в них участие, но на сей раз буду зрителем. Надеюсь, команда привезет домой золотые медали», – сказал Мбаппе.