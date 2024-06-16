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    Мбаппе объяснил, почему не сыграет на Олимпийских играх-2024

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что не сможет принять участие в Олимпийских играх-2024 из-за позиции «Реала», в который он перебрался по окончании клубного сезона-2023/24.

    «Позиция моего клуба насчет Олимпиады очень четкая. Не думаю, что я сыграю на турнире, такова правда. В то же время я понимаю, что перехожу в новую команду, и приехать туда в сентябре – это не лучший способ начать приключение.

    Хочу пожелать Франции успеха. Я буду смотреть игры как фанат. Раньше я принимал в них участие, но на сей раз буду зрителем. Надеюсь, команда привезет домой золотые медали», – сказал Мбаппе.

    • Форвард находится в расположении сборной Франции на Евро-2024.
    • Он перешел в «Реал» на правах свободного агента из «ПСЖ», его официальная презентация в мадридском клубе состоится после окончания ЧЕ.
    • Мужской футбольный турнир Олимпийских игр-2024 пройдет с 24 июля по 9 августа.

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    Источник: RMC Sport

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    Комментарии (3)
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    qwertyйцукен
    1718557600
    Отмазки кидает.На Реал спихивает. Макрона не уважает.
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    Mirak92
    1718558357
    Потому что они на..й не кому не нужны
    Ответить
    Spartak_forv@
    1718560661
    Оно ему надо?)
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