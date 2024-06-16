В понедельник, 17 июня, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе состоится матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года между сборными Австрии и Франции. Матч начнется в 22:00 по московскому времени, пройдет в группе D.

Статистика сборной Австрии

Сборная Австрии в последних матчах показала следующие результаты:

забито голов: 13;

пропущено голов: 3;

среднее количество забитых голов за игру: 2.60;

среднее количество пропущенных голов за игру: 0.60;

среднее количество ударов по воротам: 11.00;

среднее количество ударов соперника: 8.80;

среднее количество ударов в створ: 5.20;

среднее количество ударов в створ соперника: 2.40.

Статистика сборной Франции

Сборная Франции также демонстрирует хорошие показатели:

забито голов: 8;

пропущено голов: 6;

среднее количество забитых голов за игру: 1.60;

среднее количество пропущенных голов за игру: 1.20;

среднее количество ударов по воротам: 14.60;

среднее количество ударов соперника: 8.60;

среднее количество ударов в створ: 4.80;

среднее количество ударов в створ соперника: 2.60.

Прогноз на точный счет матча Австрия – Франция

Аналитики букмекерских контор верят в победу сборной Франции, дают на успех команды коэфф 1.55. Что касается точного счета игры, то поставим на победу Франции со счетом 2:0 за 7.50.