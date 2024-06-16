В понедельник, 17 июня, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе состоится матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года между сборными Австрии и Франции. Матч начнется в 22:00 по московскому времени, пройдет в группе D.
Статистика сборной Австрии
Сборная Австрии в последних матчах показала следующие результаты:
- забито голов: 13;
- пропущено голов: 3;
- среднее количество забитых голов за игру: 2.60;
- среднее количество пропущенных голов за игру: 0.60;
- среднее количество ударов по воротам: 11.00;
- среднее количество ударов соперника: 8.80;
- среднее количество ударов в створ: 5.20;
- среднее количество ударов в створ соперника: 2.40.
Статистика сборной Франции
Сборная Франции также демонстрирует хорошие показатели:
- забито голов: 8;
- пропущено голов: 6;
- среднее количество забитых голов за игру: 1.60;
- среднее количество пропущенных голов за игру: 1.20;
- среднее количество ударов по воротам: 14.60;
- среднее количество ударов соперника: 8.60;
- среднее количество ударов в створ: 4.80;
- среднее количество ударов в створ соперника: 2.60.
Прогноз на точный счет матча Австрия – Франция
Аналитики букмекерских контор верят в победу сборной Франции, дают на успех команды коэфф 1.55. Что касается точного счета игры, то поставим на победу Франции со счетом 2:0 за 7.50.