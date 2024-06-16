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    • Прогноз на точный счет матча Австрия – Франция, групповой этап Евро 2024, 17 июня 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Австрия – Франция, групповой этап Евро 2024, 17 июня 2024 года

    В понедельник, 17 июня, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе состоится матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года между сборными Австрии и Франции. Матч начнется в 22:00 по московскому времени, пройдет в группе D.

    Статистика сборной Австрии

    Сборная Австрии в последних матчах показала следующие результаты:

    • забито голов: 13;
    • пропущено голов: 3;
    • среднее количество забитых голов за игру: 2.60;
    • среднее количество пропущенных голов за игру: 0.60;
    • среднее количество ударов по воротам: 11.00;
    • среднее количество ударов соперника: 8.80;
    • среднее количество ударов в створ: 5.20;
    • среднее количество ударов в створ соперника: 2.40.

    Статистика сборной Франции

    Сборная Франции также демонстрирует хорошие показатели:

    • забито голов: 8;
    • пропущено голов: 6;
    • среднее количество забитых голов за игру: 1.60;
    • среднее количество пропущенных голов за игру: 1.20;
    • среднее количество ударов по воротам: 14.60;
    • среднее количество ударов соперника: 8.60;
    • среднее количество ударов в створ: 4.80;
    • среднее количество ударов в створ соперника: 2.60.

    Прогноз на точный счет матча Австрия – Франция

    Аналитики букмекерских контор верят в победу сборной Франции, дают на успех команды коэфф 1.55. Что касается точного счета игры, то поставим на победу Франции со счетом 2:0 за 7.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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