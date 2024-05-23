Миранчук с «Аталантой» выиграл ЛЕ, Сафонов близок к «ПСЖ», новый тренер «Баварии» и другие новости

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«Факел» позвал священников на стадион перед матчем 30-го тура РПЛ – воронежцы рискуют вылететь

Карпин начал переговоры с РФС о продлении контракта: подробности

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«Аталанта» разгромила «Байер» и выиграла Лигу Европы, прервав рекордную серию соперника без поражений – Миранчук стал первым российским футболистом с 2016 года, выигравшим еврокубок, и десятым, сделавшим это с зарубежным клубом