Карпин начал переговоры с РФС о продлении контракта: подробности

Переговоры о сохранении Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России стартовали.
55-летний специалист провел встречу с президентом РФС Александром Дюковым, на которой обсуждалось возможное продолжение сотрудничества.
Следующий раунд переговоров состоится в начале лета – после окончания клубного сезона в России.
Шансы на продление контракта оцениваются как высокие. Ожидается, что Карпин заключит новое двухлетнее соглашение, а его зарплата принципиально не изменится.
- 7 июня Россия проведет товарищеский матч с Белоруссией в Минске.
- Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
- Он совмещает посты в национальной команде и «Ростове».