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    • Карпин начал переговоры с РФС о продлении контракта: подробности

    Карпин начал переговоры с РФС о продлении контракта: подробности

    Переговоры о сохранении Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России стартовали.

    55-летний специалист провел встречу с президентом РФС Александром Дюковым, на которой обсуждалось возможное продолжение сотрудничества.

    Следующий раунд переговоров состоится в начале лета – после окончания клубного сезона в России.

    Шансы на продление контракта оцениваются как высокие. Ожидается, что Карпин заключит новое двухлетнее соглашение, а его зарплата принципиально не изменится.

    • 7 июня Россия проведет товарищеский матч с Белоруссией в Минске.
    • Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
    • Он совмещает посты в национальной команде и «Ростове».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1716391023
    Со Спартаком облом . надо как то шевелится на стороне.
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