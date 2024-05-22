Карпин начал переговоры с РФС о продлении контракта: подробности

Переговоры о сохранении Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России стартовали.

55-летний специалист провел встречу с президентом РФС Александром Дюковым, на которой обсуждалось возможное продолжение сотрудничества.

Следующий раунд переговоров состоится в начале лета – после окончания клубного сезона в России.

Шансы на продление контракта оцениваются как высокие. Ожидается, что Карпин заключит новое двухлетнее соглашение, а его зарплата принципиально не изменится.