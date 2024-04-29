Кейн установил рекорд Бундеслиги

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн сделал дубль в матче 31-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (2:1).

Он забил или ассистировал в играх со всеми 17 соперниками по Бундеслиге.

30-летний англичанин стал первым игроком в истории турнира, которому удалось подобное в дебютном сезоне.

Кейн прошлым летом перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма».

Мюнхенцы впервые с 2012 года не выиграли Бундеслигу.

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