В среду, 13 марта, в 1/4 финала Кубка Франции сыграют «ПСЖ» и «Ницца». Матч пройдет в Париже, начало – в 23:10 (мск).
«ПСЖ»
Команда Луиса Энрике в 1/32 финала в гостях уничтожила «Ревель» со счетом 9:0, в 1/16 также на выезде переиграла 4:1 «Орлеан», а в 1/8 на своем поле нанесла поражение «Бресту» – 3:1. «ПСЖ» выигрывал Кубок Франции 14 раз, в том числе, 6 раз за последние 10 лет.
«Ницца»
«Ницца» под руководством Франческо Фариоли в 1/32 финала дома по пенальти (4:2, основное время 0:0) прошла «Осер», на стадии 1/16 в гостях переиграла «Бордо» 3:2, а в 1/8 финала выбила из турнира «Монпелье» – 4:1 в гостях. Команда трижды выигрывала Кубок Франции.
Очные встречи
- 15.09.23 «ПСЖ» – «Ницца» – 2:3;
- 08.04.23 «Ницца» – «ПСЖ» – 0:2;
- 01.10.22 «ПСЖ» – «Ницца» – 2:1;
- 05.03.22 «Ницца» – «ПСЖ» – 1:0;
- 31.01.22 «ПСЖ» – «Ницца» – 0:0 (по пен. 5-6) (Кубок Франции).
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Ницца»
«ПСЖ» испытает проблемы, но в итоге выйдет в полуфинал Кубка страны. Ожидаем яркой игры от обеих команд, прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.72.