В среду, 13 марта, в 1/4 финала Кубка Франции сыграют «ПСЖ» и «Ницца». Матч пройдет в Париже, начало – в 23:10 (мск).

«ПСЖ»

Команда Луиса Энрике в 1/32 финала в гостях уничтожила «Ревель» со счетом 9:0, в 1/16 также на выезде переиграла 4:1 «Орлеан», а в 1/8 на своем поле нанесла поражение «Бресту» – 3:1. «ПСЖ» выигрывал Кубок Франции 14 раз, в том числе, 6 раз за последние 10 лет.

«Ницца»

«Ницца» под руководством Франческо Фариоли в 1/32 финала дома по пенальти (4:2, основное время 0:0) прошла «Осер», на стадии 1/16 в гостях переиграла «Бордо» 3:2, а в 1/8 финала выбила из турнира «Монпелье» – 4:1 в гостях. Команда трижды выигрывала Кубок Франции.

Очные встречи

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Ницца»

«ПСЖ» испытает проблемы, но в итоге выйдет в полуфинал Кубка страны. Ожидаем яркой игры от обеих команд, прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.72.