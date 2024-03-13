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    • «ПСЖ» – «Ницца»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка Франции, 13 марта

    «ПСЖ» – «Ницца»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка Франции, 13 марта

    В среду, 13 марта, в 1/4 финала Кубка Франции сыграют «ПСЖ» и «Ницца». Матч пройдет в Париже, начало – в 23:10 (мск).

    «ПСЖ»

    Команда Луиса Энрике в 1/32 финала в гостях уничтожила «Ревель» со счетом 9:0, в 1/16 также на выезде переиграла 4:1 «Орлеан», а в 1/8 на своем поле нанесла поражение «Бресту» – 3:1. «ПСЖ» выигрывал Кубок Франции 14 раз, в том числе, 6 раз за последние 10 лет.

    «Ницца»

    «Ницца» под руководством Франческо Фариоли в 1/32 финала дома по пенальти (4:2, основное время 0:0) прошла «Осер», на стадии 1/16 в гостях переиграла «Бордо» 3:2, а в 1/8 финала выбила из турнира «Монпелье» – 4:1 в гостях. Команда трижды выигрывала Кубок Франции.

    Очные встречи

    • 15.09.23 «ПСЖ» – «Ницца» – 2:3;
    • 08.04.23 «Ницца» – «ПСЖ» – 0:2;
    • 01.10.22 «ПСЖ» – «Ницца» – 2:1;
    • 05.03.22 «Ницца» – «ПСЖ» – 1:0;
    • 31.01.22 «ПСЖ» – «Ницца» – 0:0 (по пен. 5-6) (Кубок Франции).

    Прогноз на матч «ПСЖ» – «Ницца»

    «ПСЖ» испытает проблемы, но в итоге выйдет в полуфинал Кубка страны. Ожидаем яркой игры от обеих команд, прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.72.

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    Источник: «Бомбардир»

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