Во вторник, 5 марта, в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов сыграют «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад». Игру проведут в 21:00 по московскому времени.
«Аль-Хиляль»
Команда в последних трех матчах одержала 3 победы:
- 01.03.24 «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад» 3:1;
- 26.02.24 «Аль-Иттифак» – «Аль-Хиляль» 0:2;
- 18.02.24 «Аль-Хиляль» – «Аль-Раед» 3:1;
«Аль-Иттихад»
В последних 3 матчах «Аль-Иттихад» выиграл 2 матча, 1 встречу проиграл:
- 01.03.24 «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад» 3:1;
- 26.02.24 «Аль-Иттихад» – «Аль-Вахда» 2:1;
- 18.02.24 «Аль-Иттихад» – «Аль-Рияд» 2:0;
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Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад»
История противостояния команд насчитывает 44 матча. В последних 3 очных играх зафиксированы результаты:
- 01.03.24 «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад» 3:1;
- 01.09.23 «Аль-Иттихад» – «Аль-Хиляль» 3:4;
- 05.08.23 «Аль-Иттихад» – «Аль-Хиляль» 1:3.
«Аль-Хиляль» пребывает в идеальной игровой форме, поэтому логично поставить на победу хозяев поля. Наш прогноз – «Аль-Хиляль» победит (1.55), ОЗ – да (1.67).