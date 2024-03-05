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    • «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад»: прогноз на матч четвертьфинала Лиги чемпионов АФК, 5 марта

    «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад»: прогноз на матч четвертьфинала Лиги чемпионов АФК, 5 марта

    Во вторник, 5 марта, в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов сыграют «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад». Игру проведут в 21:00 по московскому времени.

    «Аль-Хиляль»

    Команда в последних трех матчах одержала 3 победы:

    «Аль-Иттихад»

    В последних 3 матчах «Аль-Иттихад» выиграл 2 матча, 1 встречу проиграл:

    • 01.03.24 «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад» 3:1;
    • 26.02.24 «Аль-Иттихад» – «Аль-Вахда» 2:1;
    • 18.02.24 «Аль-Иттихад» – «Аль-Рияд» 2:0;

    • Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад»

    История противостояния команд насчитывает 44 матча. В последних 3 очных играх зафиксированы результаты:

    • 01.03.24 «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад» 3:1;
    • 01.09.23 «Аль-Иттихад» – «Аль-Хиляль» 3:4;
    • 05.08.23 «Аль-Иттихад» – «Аль-Хиляль» 1:3.

    «Аль-Хиляль» пребывает в идеальной игровой форме, поэтому логично поставить на победу хозяев поля. Наш прогноз – «Аль-Хиляль» победит (1.55), ОЗ – да (1.67).

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.03.2024 09:01
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