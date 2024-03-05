Во вторник, 5 марта, в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов сыграют «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад». Игру проведут в 21:00 по московскому времени.

«Аль-Хиляль»

Команда в последних трех матчах одержала 3 победы:

«Аль-Иттихад»

В последних 3 матчах «Аль-Иттихад» выиграл 2 матча, 1 встречу проиграл:

01.03.24 «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад» 3:1;

26.02.24 «Аль-Иттихад» – «Аль-Вахда» 2:1;

18.02.24 «Аль-Иттихад» – «Аль-Рияд» 2:0;

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад»

История противостояния команд насчитывает 44 матча. В последних 3 очных играх зафиксированы результаты:

01.03.24 «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад» 3:1;

01.09.23 «Аль-Иттихад» – «Аль-Хиляль» 3:4;

05.08.23 «Аль-Иттихад» – «Аль-Хиляль» 1:3.

«Аль-Хиляль» пребывает в идеальной игровой форме, поэтому логично поставить на победу хозяев поля. Наш прогноз – «Аль-Хиляль» победит (1.55), ОЗ – да (1.67).