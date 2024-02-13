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    • «РБ Лейпциг» – «Реал»: прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов, 13 февраля

    «РБ Лейпциг» – «Реал»: прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов, 13 февраля

    Во вторник, 13 февраля, «РБ Лейпциг» на своем поле сыграет с мадридским «Реалом» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра начнется в 23:00 по мск.

    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» набрал 12 очков и занял 2 место в группе ЛЧ. Команда выиграла 4 матча, потерпела 2 поражения. В активе «РБ Лейпцига» 3 забитых и 2 пропущенных гола – разница мячей +1. 5 последних матчей:

    «Реал»

    Мадридский «Реал» набрал 18 очков и занял 1 место в группе ЛЧ. Команда выиграла все 6 матчей. В активе «Реала» 9 забитых мячей, команда не пропускала голов. 5 последних матчей:

    Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Реал»

    Последние очные встречи команд:

    • 25.10.22 «РБ Лейпциг» – «Реал» 3:2;
    • 14.09.22 «Реал» – «РБ Лейпциг» 2:0.

    В предстоящей встрече хозяева выглядят аутсайдером встречи – «РБ Лейпциг» переживает выход из функционального спада, который накрыл команду в январе. А вот «Реал» не проигрывает уже в 5 матчах кряду – в предыдущем туре Примеры подопечные Анчелотти разгромили «Жирону», одного из конкурентов в борьбе за чемпионство. Предположим, «Реал» обыграет «РБ Лейпциг». Наш прогноз – победа «Реала» (2.25).

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.02.2024 21:33
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