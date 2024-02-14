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    • «РБ Лейпциг» высмеял отмененный гол в ворота «Реала», использовав фото Анчелотти

    «РБ Лейпциг» высмеял отмененный гол в ворота «Реала», использовав фото Анчелотти

    Появилась еще одна реакция «Лейпцига» на отмененный гол в ворота «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    • Мадридцы победили со счетом 1:0.
    • Отмененный гол Беньямина Шешко был забит на 2-й минуте.
    • Судьи не засчитали его, вероятно, из-за положения Бенджамина Хенрикса, стоявшего рядом с Андреем Луниным во время эпизода и подталкивавшего вратаря в спину в момент паса.

    Пресс-служба «Лейпцига» репостнула фотографию Карло Анчелотти с поднятой бровью из официального аккаунта ЛЧ и написала: «Мы на 2-й минуте».

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    Лунин ответил, справедливо ли отменили гол «Лейпцига» 2
    Источник: твиттер «РБ Лейпциг»

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    14.02.2024 16:00
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    Комментарии (6)
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    LOKOfanatik19
    1707915947
    Так и не понял почему отменили гол, там вроде толи Кросс, толи Модрич сказал что гол чистый, игрок если и мешал, что не похоже, вратарь все равно не успевал...
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    Пепси прямо из Маями
    1708058159
    Не зачем постить,а то в следующей игре их разгромят,Реал даже без защитников справился, используя крака и опорника
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