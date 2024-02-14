«РБ Лейпциг» высмеял отмененный гол в ворота «Реала», использовав фото Анчелотти

Появилась еще одна реакция «Лейпцига» на отмененный гол в ворота «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мадридцы победили со счетом 1:0.

Отмененный гол Беньямина Шешко был забит на 2-й минуте.

Судьи не засчитали его, вероятно, из-за положения Бенджамина Хенрикса, стоявшего рядом с Андреем Луниным во время эпизода и подталкивавшего вратаря в спину в момент паса.

Пресс-служба «Лейпцига» репостнула фотографию Карло Анчелотти с поднятой бровью из официального аккаунта ЛЧ и написала: «Мы на 2-й минуте».