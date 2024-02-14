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    • Кроос признал ошибочной отмену гола «Лейпцига» в ворота «Реала»

    Кроос признал ошибочной отмену гола «Лейпцига» в ворота «Реала»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос о незасчитанном голе «Лейпцига» в ворота его команды на 2-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

    После розыгрыша углового немецкой командой мяч отскочил к Ксаверу Шлагеру. Вслед за ударом хавбека мяч дошел до Беньямина Шешко, и форвард забил головой.

    Сразу после гола лайнсмен зафиксировал офсайд. Главный арбитр Ирфан Пельто обсудил момент с VAR и подтвердил решение линейного судьи.

    Предположительно гол был отменен из-за положения защитника Бенджамина Хенрикса, стоявшего рядом с голкипером гостей Андреем Луниным во время эпизода и подталкивавшего вратаря в спину в момент паса. Испанский клуб по итогам встречи одержал победу со счетом 1:0.

    – В перерыве мы много обсуждали то, что случилось на 2-й минуте. Отмененный гол «Лейпцига». Это был не офсайд. Был небольшой толчок вратаря. Я не знаю, видели ли вы повтор. Я просто не думаю, что это идет на пользу футболу. Вопрос даже не в том, что это гол в пользу «Лейцпига». Я просто считаю, что это чистый гол. Как вы оцениваете эпизод?

    – Я тоже так думаю. Мне кажется, судья поставил офсайд, потому что игрок встал на пути вратаря, но вратарь не мог добраться до мяча в этом моменте, поэтому гол нужно было засчитывать. С этим не поспорить.

    • 34-летний Кроос провел на поле весь матч.
    • Победный гол «Реала» забил хавбек Браим Диас на 48-й минуте.
    • Ответная игра в Мадриде состоится 6 марта.

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    Источник: Marca

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    14.02.2024 10:27
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    Комментарии (8)
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    dragoff
    1707898386
    Что-то мне кажется или Кроос погнал? Могут быть проблемы из-за этого
    Ответить
    Давид59
    1707908465
    Чистый гол. Там на пути вратаря никто не стоял. Игрок Лейпцига был сзади вратаря и слегка его коснулся. Зачем эти поддавки Реалу со стороны судей непонятно.
    Ответить
    Bozigit
    1707909276
    Все было очевидно что гол. Куда VAR смотрел. Видимо на Анчелотти
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    Cleaner
    1707916481
    Толчок вратаря был. Толчок во ВРАТАРСКОЙ, где любое касание вратаря считается фолом. . Этот толчок явно помешал вратарю. Арбитры поступили правильно.
    Ответить
    zigbert
    1707916787
    Непростой эпизод. Но если уж VAR принял такое решение то им надо доверять.
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