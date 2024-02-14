Кроос признал ошибочной отмену гола «Лейпцига» в ворота «Реала»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос о незасчитанном голе «Лейпцига» в ворота его команды на 2-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

После розыгрыша углового немецкой командой мяч отскочил к Ксаверу Шлагеру. Вслед за ударом хавбека мяч дошел до Беньямина Шешко, и форвард забил головой.

Сразу после гола лайнсмен зафиксировал офсайд. Главный арбитр Ирфан Пельто обсудил момент с VAR и подтвердил решение линейного судьи.

Предположительно гол был отменен из-за положения защитника Бенджамина Хенрикса, стоявшего рядом с голкипером гостей Андреем Луниным во время эпизода и подталкивавшего вратаря в спину в момент паса. Испанский клуб по итогам встречи одержал победу со счетом 1:0.

– В перерыве мы много обсуждали то, что случилось на 2-й минуте. Отмененный гол «Лейпцига». Это был не офсайд. Был небольшой толчок вратаря. Я не знаю, видели ли вы повтор. Я просто не думаю, что это идет на пользу футболу. Вопрос даже не в том, что это гол в пользу «Лейцпига». Я просто считаю, что это чистый гол. Как вы оцениваете эпизод?

– Я тоже так думаю. Мне кажется, судья поставил офсайд, потому что игрок встал на пути вратаря, но вратарь не мог добраться до мяча в этом моменте, поэтому гол нужно было засчитывать. С этим не поспорить.