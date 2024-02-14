Лунин ответил, справедливо ли отменили гол «Лейпцига»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин разобрал спорный момент с отмененным голом «Лейпцига» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мадридцы победили со счетом 1:0.

Отмененный гол Беньямина Шешко был забит на 2-й минуте.

Судьи не засчитали его, вероятно, из-за положения Бенджамина Хенрикса, стоявшего рядом с Андреем Луниным во время эпизода и подталкивавшего вратаря в спину в момент паса.

«После углового я подчистил подачу кулаком, но рядом стоял игрок, который не боролся за мяч. Это мне мешало. Это можно интерпретировать как фол», – сказал Лунин.