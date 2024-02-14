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    Лунин ответил, справедливо ли отменили гол «Лейпцига»

    Вратарь «Реала» Андрей Лунин разобрал спорный момент с отмененным голом «Лейпцига» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    • Мадридцы победили со счетом 1:0.
    • Отмененный гол Беньямина Шешко был забит на 2-й минуте.
    • Судьи не засчитали его, вероятно, из-за положения Бенджамина Хенрикса, стоявшего рядом с Андреем Луниным во время эпизода и подталкивавшего вратаря в спину в момент паса.

    «После углового я подчистил подачу кулаком, но рядом стоял игрок, который не боролся за мяч. Это мне мешало. Это можно интерпретировать как фол», – сказал Лунин.

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    Источник: Marca

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    14.02.2024 17:34
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    MANCHESTER_RED_MAN
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