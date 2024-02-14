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    Лунин повторил рекорд для вратарей «Реала» в ЛЧ

    Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин отразил 9 ударов игроков «Лейпцига» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Германии и закончилась победой испанского клуба со счетом 1:0.

    Лунин повторил рекорд «Реала» по сэйвам в матче Лиги чемпионов.

    За время сбора статистики только один вратарь «Мадрида» делал 9 сэйвов за матч в турнире: Тибо Куртуа в финале розыгрыша сезона-2021/22 года с «Ливерпулем» (1:0).

    • Ответный матч состоится 6 марта.
    • Для Лунина это был 3-й матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Всего 25-летний голкипер сыграл в этом сезоне за «Реал» в 17 встречах, в которых пропустил 13 голов.

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    Источник: страница OptaJose в соцсети X

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    14.02.2024 09:25
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