Лунин повторил рекорд для вратарей «Реала» в ЛЧ

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин отразил 9 ударов игроков «Лейпцига» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Германии и закончилась победой испанского клуба со счетом 1:0.

Лунин повторил рекорд «Реала» по сэйвам в матче Лиги чемпионов.

За время сбора статистики только один вратарь «Мадрида» делал 9 сэйвов за матч в турнире: Тибо Куртуа в финале розыгрыша сезона-2021/22 года с «Ливерпулем» (1:0).