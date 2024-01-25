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    • Нобоа опубликовал прощальное сообщение перед отъездом в Эквадор

    Нобоа опубликовал прощальное сообщение перед отъездом в Эквадор

    Полузащитник Кристиан Нобоа, несколько дней назад покинувший «Сочи», написал сообщение, в котором попрощался с Россией.

    «Спасибо Россия! Новый этап в моей жизни и спустя 16 счастливых лет в России я возвращаюсь к себе на родину в Эквадор.

    Я уезжаю с огромным чувством благодарности за то, что в России я обрел семью, реализовал себя в профессиональном плане, обрел друзей и коллег!

    Я благодарю каждую команду, в которой мне посчастливилось играть, каждого тренера, который в меня поверил! Я объездил почти всю страну и видел много прекрасных городов, в которых играл, и в каждом из них своя красивая культура!

    Россия занимает огромную часть в моем сердце! Это незабываемо время! Благодарю», – написал 38-летний Нобоа.

    Слова поддержки и пожелания для Нобоа в комментариях к публикации написали Сергей Семак, Артур Юсупов, Магомед Оздоев, Дмитрий Баринов, Владимир Рыков, Андрей Мостовой, Квинси Промес, Хорхе Карраскаль и другие.

    • Нобоа играл в России в 2007–2014 годах, затем отправился в ПАОК, но вернулся в РПЛ уже летом 2015 года. Он выступал за «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи».
    • В этом сезоне эквадорец сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

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    Источник: «Бомбардир»

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