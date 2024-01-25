Нобоа опубликовал прощальное сообщение перед отъездом в Эквадор

Полузащитник Кристиан Нобоа, несколько дней назад покинувший «Сочи», написал сообщение, в котором попрощался с Россией.

«Спасибо Россия! Новый этап в моей жизни и спустя 16 счастливых лет в России я возвращаюсь к себе на родину в Эквадор.

Я уезжаю с огромным чувством благодарности за то, что в России я обрел семью, реализовал себя в профессиональном плане, обрел друзей и коллег!

Я благодарю каждую команду, в которой мне посчастливилось играть, каждого тренера, который в меня поверил! Я объездил почти всю страну и видел много прекрасных городов, в которых играл, и в каждом из них своя красивая культура!

Россия занимает огромную часть в моем сердце! Это незабываемо время! Благодарю», – написал 38-летний Нобоа.

Слова поддержки и пожелания для Нобоа в комментариях к публикации написали Сергей Семак, Артур Юсупов, Магомед Оздоев, Дмитрий Баринов, Владимир Рыков, Андрей Мостовой, Квинси Промес, Хорхе Карраскаль и другие.