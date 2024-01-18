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    Хендерсон стал игроком «Аякса»

    «Аякс» объявил о переходе полузащитника Джордана Хендерсона.

    30-летний футболист расторг контракт с «Аль-Иттифаком» и присоединился к новой команде в качестве свободного агента.

    Соглашение с ним рассчитано до лета 2026 года. Новичок «Аякса» взял шестой игровой номер.

    • Хендерсон провел в Саудовской Аравии полгода, сделав 5 ассистов в 19 матчах.
    • До этого он 12 лет выступал за «Ливерпуль».
    • Англичанин предлагал свои услуги «Барселоне», но получил отказ.
    • Джордан еще не получал зарплату в «Аль-Иттифаке» – он хотел сэкономить на налогах, а теперь может остаться без денег.

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    Источник: сайт «Аякса»

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    18.01.2024 23:11
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