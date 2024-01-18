Хендерсон стал игроком «Аякса»

«Аякс» объявил о переходе полузащитника Джордана Хендерсона.
30-летний футболист расторг контракт с «Аль-Иттифаком» и присоединился к новой команде в качестве свободного агента.
Соглашение с ним рассчитано до лета 2026 года. Новичок «Аякса» взял шестой игровой номер.
- Хендерсон провел в Саудовской Аравии полгода, сделав 5 ассистов в 19 матчах.
- До этого он 12 лет выступал за «Ливерпуль».
- Англичанин предлагал свои услуги «Барселоне», но получил отказ.
- Джордан еще не получал зарплату в «Аль-Иттифаке» – он хотел сэкономить на налогах, а теперь может остаться без денег.