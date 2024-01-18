Хендерсон стал игроком «Аякса»

«Аякс» объявил о переходе полузащитника Джордана Хендерсона.

30-летний футболист расторг контракт с «Аль-Иттифаком» и присоединился к новой команде в качестве свободного агента.

Соглашение с ним рассчитано до лета 2026 года. Новичок «Аякса» взял шестой игровой номер.