Фабрицио Романо подтвердил переход Хендерсона в европейский клуб

Капитан сборной Англии Джордан Хендерсон возвращается в Европу.
В скором времени 33-летний футболист перейдет из «Аль-Иттифака» в «Аякс». Это подтвердил Фабрицио Романо.
По его информации, полузащитник в четверг прилетит в Амстердам, пройдет медобследование и подпишет контракт с новым клубом до лета 2026 года.
- Хендерсон перешел в саудовский клуб после 12 лет в «Ливерпуле».
- Его статистика: 19 матчей и 5 ассистов.
- Англичанин предлагал свои услуги «Барселоне», но получил отказ.
- Джордан еще не получал зарплату в «Аль-Иттифаке» – он хотел сэкономить на налогах, а теперь может остаться без денег.