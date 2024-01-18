Фабрицио Романо подтвердил переход Хендерсона в европейский клуб

Капитан сборной Англии Джордан Хендерсон возвращается в Европу.

В скором времени 33-летний футболист перейдет из «Аль-Иттифака» в «Аякс». Это подтвердил Фабрицио Романо.

По его информации, полузащитник в четверг прилетит в Амстердам, пройдет медобследование и подпишет контракт с новым клубом до лета 2026 года.