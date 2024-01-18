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    • Фабрицио Романо подтвердил переход Хендерсона в европейский клуб

    Фабрицио Романо подтвердил переход Хендерсона в европейский клуб

    Капитан сборной Англии Джордан Хендерсон возвращается в Европу.

    В скором времени 33-летний футболист перейдет из «Аль-Иттифака» в «Аякс». Это подтвердил Фабрицио Романо.

    По его информации, полузащитник в четверг прилетит в Амстердам, пройдет медобследование и подпишет контракт с новым клубом до лета 2026 года.

    • Хендерсон перешел в саудовский клуб после 12 лет в «Ливерпуле».
    • Его статистика: 19 матчей и 5 ассистов.
    • Англичанин предлагал свои услуги «Барселоне», но получил отказ.
    • Джордан еще не получал зарплату в «Аль-Иттифаке» – он хотел сэкономить на налогах, а теперь может остаться без денег.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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