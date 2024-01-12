Футболист из РПЛ попал в список скрытых жемчужин Кубка Азии по версии AS

Испанское издание AS составило перечень малоизвестных игроков, на которых стоит обратить внимание во время Кубка Азии-2024.

В список скрытых жемчужин азиатского континентального первенства попал Аббосбек Файзуллаев из ЦСКА.

Вингер сборной Узбекистана перебрался в РПЛ прошлым летом.

«Правша, обычно играющий слева, является одной из крупнейших звeзд сборной Узбекистана. Как и многие другие азиатские игроки, он перешeл в европейский клуб, присоединившись к московскому ЦСКА.

Качественный атакующий игрок, одинаково опасный при игре на любом фланге», – описали Файзуллаева журналисты AS.