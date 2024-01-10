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    • «Ливерпуль» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2024

    «Ливерпуль» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Фулхэма», 1/2 Кубка Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Ливерпуль»: Келлехер, Гомес, Ван Дейк, Куанса, Брэдли, МакАллистер, Гравенберх, Эллиот, Диас, Жота, Гакпо.

    Главный тренер: Юрген Клопп

    «Фулхэм»: Лено, Кастань, Адарабиойо, Диоп, Робинсон, Рид, Пальинья, Перейра, Виллиан, Хименес.

    Главный тренер: Марку СилвСилва

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Фулхэм»

    Ливерпуль-Фулхэм смотреть онлайн 10 января

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.01.2024 14:47
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