Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Фулхэма», 1/2 Кубка Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Ливерпуль»: Келлехер, Гомес, Ван Дейк, Куанса, Брэдли, МакАллистер, Гравенберх, Эллиот, Диас, Жота, Гакпо.

Главный тренер: Юрген Клопп

«Фулхэм»: Лено, Кастань, Адарабиойо, Диоп, Робинсон, Рид, Пальинья, Перейра, Виллиан, Хименес.

Главный тренер: Марку СилвСилва

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Фулхэм»