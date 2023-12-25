Топ-20 лучших клубов Европы согласно обновленному рейтингу УЕФА

дико странно но ладно))
лейпциг тут что забыл? 7-1 поосле сити их так поднял , что они выше не победителя лч челси не такого старого))
про рому так вообще молчу и мю выше барсы) ладно, бред есть бред)
УЕФА обновил рейтинг европейских клубов.
Первое место занимает действующий победитель Лиги чемпионов – «Манчестер Сити».
Топ-20 рейтинга выглядит так:
- «Манчестер Сити»
- «Бавария»
- «Реал»
- «ПСЖ»
- «Ливерпуль»
- «Интер»
- «РБ Лейпциг»
- «Челси»
- «Манчестер Юнайтед»
- «Рома»
- «Боруссия Д»
- «Барселона»
- «Атлетико»
- «Севилья»
- «Вильярреал»
- «Ювентус»
- «Наполи»
- «Байер»
- «Порту»
- «Бенфика»