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    • Топ-20 лучших клубов Европы согласно обновленному рейтингу УЕФА

    Топ-20 лучших клубов Европы согласно обновленному рейтингу УЕФА

    УЕФА обновил рейтинг европейских клубов.

    Первое место занимает действующий победитель Лиги чемпионов – «Манчестер Сити».

    Топ-20 рейтинга выглядит так:

    1. «Манчестер Сити»
    2. «Бавария»
    3. «Реал»
    4. «ПСЖ»
    5. «Ливерпуль»
    6. «Интер»
    7. «РБ Лейпциг»
    8. «Челси»
    9. «Манчестер Юнайтед»
    10. «Рома»
    11. «Боруссия Д»
    12. «Барселона»
    13. «Атлетико»
    14. «Севилья»
    15. «Вильярреал»
    16. «Ювентус»
    17. «Наполи»
    18. «Байер»
    19. «Порту»
    20. «Бенфика»

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12746

      DeStar 32 минуты назад

      дико странно но ладно))
      лейпциг тут что забыл? 7-1 поосле сити их так поднял , что они выше не победителя лч челси не такого старого))
      про рому так вообще молчу и мю выше барсы) ладно, бред есть бред)

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