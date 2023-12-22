«Оренбург» раскрыл план подготовки к возобновлению сезона РПЛ

Футболисты и тренерский штаб «Оренбурга» сразу после заключительного матча в Сочи получили отпуск и разъехались по домам.
Команда соберется в Москве 10 января. В этот день состоится медицинский осмотр. 11 января «Оренбург» отправится на учебно-тренировочные сборы.
1-й сбор. 11 – 24 января. Турция. Белек. Запланированы 2 контрольные встречи в финальной части сбора.
2-й сбор. 28 января – 9 февраля. Турция. Белек. Запланированы 2 контрольные встречи.
3-й сбор. 13 февраля – 23 февраля. Турция. Белек. Запланированы 2 контрольные встречи.
Соперники в Турции будут объявлены дополнительно.
После трех сборов команда вернется в Оренбург и с 26 февраля на стадионе «Газовик» продолжит подготовку к возобновлению сезона.
- «Оренбург» занимает 14-е место в РПЛ с 15 очками после 18 матчей.
- В Кубке России команда вышла в 1/4 финала пути РПЛ, где в первом матче обыграла «Спартак» со счетом 1:0.
Источник: официальный сайт «Оренбурга»