Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • «Оренбург» раскрыл план подготовки к возобновлению сезона РПЛ

    «Оренбург» раскрыл план подготовки к возобновлению сезона РПЛ

    Футболисты и тренерский штаб «Оренбурга» сразу после заключительного матча в Сочи получили отпуск и разъехались по домам.

    Команда соберется в Москве 10 января. В этот день состоится медицинский осмотр. 11 января «Оренбург» отправится на учебно-тренировочные сборы.

    1-й сбор. 11 – 24 января. Турция. Белек. Запланированы 2 контрольные встречи в финальной части сбора.

    2-й сбор. 28 января – 9 февраля. Турция. Белек. Запланированы 2 контрольные встречи.

    3-й сбор. 13 февраля – 23 февраля. Турция. Белек. Запланированы 2 контрольные встречи.

    Соперники в Турции будут объявлены дополнительно.

    После трех сборов команда вернется в Оренбург и с 26 февраля на стадионе «Газовик» продолжит подготовку к возобновлению сезона.

    • «Оренбург» занимает 14-е место в РПЛ с 15 очками после 18 матчей.
    • В Кубке России команда вышла в 1/4 финала пути РПЛ, где в первом матче обыграла «Спартак» со счетом 1:0.

    Новости по теме
    Экс-игрок сборной России определил клубы РПЛ, матчи которых можно выкладывать на порносайтах 3
    «Оренбург» согласовал аренду защитника «Ростова»
    «Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку 2
    Источник: официальный сайт «Оренбурга»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:06
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+