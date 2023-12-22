«Оренбург» раскрыл план подготовки к возобновлению сезона РПЛ

Футболисты и тренерский штаб «Оренбурга» сразу после заключительного матча в Сочи получили отпуск и разъехались по домам.

Команда соберется в Москве 10 января. В этот день состоится медицинский осмотр. 11 января «Оренбург» отправится на учебно-тренировочные сборы.

1-й сбор. 11 – 24 января. Турция. Белек. Запланированы 2 контрольные встречи в финальной части сбора.

2-й сбор. 28 января – 9 февраля. Турция. Белек. Запланированы 2 контрольные встречи.

3-й сбор. 13 февраля – 23 февраля. Турция. Белек. Запланированы 2 контрольные встречи.

Соперники в Турции будут объявлены дополнительно.

После трех сборов команда вернется в Оренбург и с 26 февраля на стадионе «Газовик» продолжит подготовку к возобновлению сезона.