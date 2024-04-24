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    Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги выигранного матча с «Оренбургом».

    • Столичная команда добыла гостевую победу со счетом 2:1 в перенесенном 21-м туре РПЛ.
    • Видеообзор встречи можно посмотреть здесь.
    • Набрав 3 очка, динамовцы закрепились в топ-3 чемпионата.

    «Честно скажу, в первом тайме соперник нас простил. У «Оренбурга» были хорошие стандарты. Нужно сказать, что они сами проиграли эту игру, не забили верные моменты.

    Во втором тайме мы стали лучше, сумели забить дважды. Я рад, это не самая красивая победа, но она важна для нас.

    Обыграть одного и того же соперника во второй раз за семь дней на выезде – это нелегко, я очень рад», – сказал Личка.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.04.2024 18:55
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