Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги выигранного матча с «Оренбургом».

Столичная команда добыла гостевую победу со счетом 2:1 в перенесенном 21-м туре РПЛ.

Видеообзор встречи можно посмотреть здесь.

Набрав 3 очка, динамовцы закрепились в топ-3 чемпионата.

«Честно скажу, в первом тайме соперник нас простил. У «Оренбурга» были хорошие стандарты. Нужно сказать, что они сами проиграли эту игру, не забили верные моменты.

Во втором тайме мы стали лучше, сумели забить дважды. Я рад, это не самая красивая победа, но она важна для нас.

Обыграть одного и того же соперника во второй раз за семь дней на выезде – это нелегко, я очень рад», – сказал Личка.