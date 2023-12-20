Шнякин выделил сильные качества коллег-комментаторов «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о коллегах.

– Кто был твоим кумиром среди комментаторов?

– Кумиров не было. Но у более скилловых, известных и опытных коммов я одалживаю приемы.

Мне нравится, как Владимир Маслаченко создавал атмосферу беседы со зрителями под абажуром на кухне. Как Юрий Розанов определял пропорции репортажа, чувствовал, где помолчать, где на газ нажать, где мяч погонять – этому он меня и учил.

Нравится, как Роман Трушечкин работает со словом, не игнорируют все богатства русского. Как Костя Генич роется в эпизодах, как держит эмоцию Георгий Черданцев, как готовится к репортажам Сергей Курдюков. Тут можно продолжать, у многих коллег есть чему поучиться.

– Кого бы выделил среди коллег, с кем удалось поработать за карьеру?

– Да любого, тут слишком богатый выбор. У большинства есть индивидуальность. Давайте сузим выборку: кого бы я отметил конкретно в этом сезоне, ок?

Мне нравятся репортажи Олега Пирожкова. Погруженность, умелое жонглирование фактами, историями, но при этом остается фокус на футболе.

Еще у Олега специфическое чувство юмора – не думаю, что многие прочувствовали, но мне заходит. И с реакцией полный порядок – это важнейшее для комментатора качество.