Игрок «Крыльев Советов» Горшков: «Переживаю, что команду снова в трансферное окно раздербанят»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков опасается ухода партнеров.
«Есть переживания, что «Крылья» в трансферное окно могут снова раздербанить. Мы недавно считали, что уже 30 футболистов покинуло команду с момента, как мы пришли в команду. Кто-то ушeл, у кого-то контракт закончился. За последние четыре года осталось меньше десяти футболистов, кто был с нами с самого начала.
Конечно, хочется, чтобы как можно больше ребят оставалось. Может быть ещe как-то точечно усилимся. У нас большая конкуренция и самое главное – всех сохранить», – сказал Горшков.
- Самарцы накануне проиграли «Спартаку» (0:3) в 18-м туре РПЛ.
- «Крылья» идут в РПЛ 6-ми.
- 24-летнтй Горшков в Самаре с 2020 года.
Источник: «Чемпионат»