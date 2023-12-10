Игрок «Крыльев Советов» Горшков: «Переживаю, что команду снова в трансферное окно раздербанят»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков опасается ухода партнеров.

«Есть переживания, что «Крылья» в трансферное окно могут снова раздербанить. Мы недавно считали, что уже 30 футболистов покинуло команду с момента, как мы пришли в команду. Кто-то ушeл, у кого-то контракт закончился. За последние четыре года осталось меньше десяти футболистов, кто был с нами с самого начала.

Конечно, хочется, чтобы как можно больше ребят оставалось. Может быть ещe как-то точечно усилимся. У нас большая конкуренция и самое главное – всех сохранить», – сказал Горшков.