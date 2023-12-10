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    • Игрок «Крыльев Советов» Горшков: «Переживаю, что команду снова в трансферное окно раздербанят»

    Игрок «Крыльев Советов» Горшков: «Переживаю, что команду снова в трансферное окно раздербанят»

    Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков опасается ухода партнеров.

    «Есть переживания, что «Крылья» в трансферное окно могут снова раздербанить. Мы недавно считали, что уже 30 футболистов покинуло команду с момента, как мы пришли в команду. Кто-то ушeл, у кого-то контракт закончился. За последние четыре года осталось меньше десяти футболистов, кто был с нами с самого начала.

    Конечно, хочется, чтобы как можно больше ребят оставалось. Может быть ещe как-то точечно усилимся. У нас большая конкуренция и самое главное – всех сохранить», – сказал Горшков.

    • Самарцы накануне проиграли «Спартаку» (0:3) в 18-м туре РПЛ.
    • «Крылья» идут в РПЛ 6-ми.
    • 24-летнтй Горшков в Самаре с 2020 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1214

      FCSpartakM 3 часа назад

      А то вы не дербаните Чертаново?)

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