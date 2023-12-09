«Енисей» может зимой продать шесть игроков

В «Енисее» возможны серьезные изменения состава в ходе зимнего трансферного окна.
Красноярский клуб может продать сразу шесть игроков:
- Александр Ломакин
- Никита Глушков
- Херман Феррейра
- Олег Ланин
- Андрей Окладников
- Егор Иванов
Контракты перечисленных футболистов истекают летом, поэтому «Енисей» хочет заработать на них уже сейчас.
У команды вряд ли будут серьезные задачи в сезоне-2024/25 после смены региональной власти, поэтому отдельные игроки также думают об уходе в более амбициозные клубы.
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева