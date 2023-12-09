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    «Енисей» может зимой продать шесть игроков

    В «Енисее» возможны серьезные изменения состава в ходе зимнего трансферного окна.

    Красноярский клуб может продать сразу шесть игроков:

    Контракты перечисленных футболистов истекают летом, поэтому «Енисей» хочет заработать на них уже сейчас.

    У команды вряд ли будут серьезные задачи в сезоне-2024/25 после смены региональной власти, поэтому отдельные игроки также думают об уходе в более амбициозные клубы.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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