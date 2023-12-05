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    • Судьи чемпионата Греции объявили забастовку, испугавшись болельщиков

    Судьи чемпионата Греции объявили забастовку, испугавшись болельщиков

    Арбитры из Греции отказались работать на матчах, начиная с ближайшего тура. Причина – постоянные нападения болельщиков, необеспечение безопасности.

    «В последние годы судьи стали мишенью для нападений фанатов. На них перекладывают ответственность. Издевательства, угрозы стали безнаказанными, а также словесные и физические нападки.

    В результате арбитры решили не обслуживать матчи, начиная с 14-го тура, пока не будет обеспечен должный уровень безопасности. Мы хотим защитить себя и семьи», – говорится в коллективном письме, направленном в местную федерацию.

    • В последнее в Греции были случаи поджога автомобилей и домов арбитров.
    • Имели место физические нападения.
    • Вероятно, на время решения проблем с местными судьями организаторы чемпионата Греции прибегнут к помощи зарубежных арбитров.

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    Источник: Reuters

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    05.12.2023 23:56
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