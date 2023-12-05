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  • Судьи чемпионата Греции объявили забастовку, испугавшись болельщиков

Судьи чемпионата Греции объявили забастовку, испугавшись болельщиков

5 декабря 2023, 23:56

Арбитры из Греции отказались работать на матчах, начиная с ближайшего тура. Причина – постоянные нападения болельщиков, необеспечение безопасности.

«В последние годы судьи стали мишенью для нападений фанатов. На них перекладывают ответственность. Издевательства, угрозы стали безнаказанными, а также словесные и физические нападки.

В результате арбитры решили не обслуживать матчи, начиная с 14-го тура, пока не будет обеспечен должный уровень безопасности. Мы хотим защитить себя и семьи», – говорится в коллективном письме, направленном в местную федерацию.

  • В последнее в Греции были случаи поджога автомобилей и домов арбитров.
  • Имели место физические нападения.
  • Вероятно, на время решения проблем с местными судьями организаторы чемпионата Греции прибегнут к помощи зарубежных арбитров.

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Источник: Reuters
Греция. Суперлига
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