Судьи чемпионата Греции объявили забастовку, испугавшись болельщиков

Арбитры из Греции отказались работать на матчах, начиная с ближайшего тура. Причина – постоянные нападения болельщиков, необеспечение безопасности.

«В последние годы судьи стали мишенью для нападений фанатов. На них перекладывают ответственность. Издевательства, угрозы стали безнаказанными, а также словесные и физические нападки.

В результате арбитры решили не обслуживать матчи, начиная с 14-го тура, пока не будет обеспечен должный уровень безопасности. Мы хотим защитить себя и семьи», – говорится в коллективном письме, направленном в местную федерацию.