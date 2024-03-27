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    Митай из «Локо»: «Фанаты угрожали нам переломать ноги»

    Защитник «Локомотива» Марио Митай вспомнил время выступления за АЕК.

    – Греческий футбол известен сумасшедшими фанатами. Сталкивался?

    – Мой первый сезон во взрослом футболе выпал на ковидное время, поэтому мы играли без болельщиков. Но когда у нас пошли плохие результаты, фанаты сами пришли к нам на базу – где-то 50 человек. Они вышли на поле и начали на нас орать: «Вы играете как девочки! Мы переломаем вам ноги, если так продолжится! Вы недостойны носить майку АЕКа!».

    – Сильно.

    – Этот перфоманс они устроили перед матчем с «Арисом». Та игра была очень важной, потому что мы боролись за путевку в Лигу Конференций. Игра была в гостях – весь матч мы вели 2:0, но в концовке умудрились пропустить три. Когда приехали домой, на базу, постарались как можно быстрее выбежать из автобуса и рассесться по своим машинам. Но фанаты уже были наготове – в нас тут же полетели сырые яйца. Это было какое-то сумасшествие. Все машины были желтыми и в скорлупе.

    • 20-летний Митай в «Локо» с 2022 года.
    • Албанцем интересуются в Серии А.
    • В ближайшем туре «Локо» сыграет с «Краснодаром» дома (31 марта).

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (5)
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    Красногорск_Фан
    1711555807
    Плюсую фанатам АЕК. Минтай отстой.
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    ...уефан
    1711556077
    ...в живых оставили - уже хорошо)...
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1711556192
    Вот это здорово)
    Ответить
    TIMOTHY
    1711557532
    Нам так нельзя)
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