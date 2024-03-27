Митай из «Локо»: «Фанаты угрожали нам переломать ноги»

Защитник «Локомотива» Марио Митай вспомнил время выступления за АЕК.

– Греческий футбол известен сумасшедшими фанатами. Сталкивался?

– Мой первый сезон во взрослом футболе выпал на ковидное время, поэтому мы играли без болельщиков. Но когда у нас пошли плохие результаты, фанаты сами пришли к нам на базу – где-то 50 человек. Они вышли на поле и начали на нас орать: «Вы играете как девочки! Мы переломаем вам ноги, если так продолжится! Вы недостойны носить майку АЕКа!».

– Сильно.

– Этот перфоманс они устроили перед матчем с «Арисом». Та игра была очень важной, потому что мы боролись за путевку в Лигу Конференций. Игра была в гостях – весь матч мы вели 2:0, но в концовке умудрились пропустить три. Когда приехали домой, на базу, постарались как можно быстрее выбежать из автобуса и рассесться по своим машинам. Но фанаты уже были наготове – в нас тут же полетели сырые яйца. Это было какое-то сумасшествие. Все машины были желтыми и в скорлупе.