Названы клубы, которые может возглавить Ивич

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич является основным кандидатом в тренеры ПАОКа. По данным Grandsport, нынешний наставник клуба из Салоников Рэзван Луческу покинет свой пост если команда не выиграет золотые медали греческой Суперлиги. Президентом ПАОКа является Иван Саввиди.

По данным журналиста Ивана Карпова, на Ивича также претендуют еще три клуба, включая «Спартак».

«Саввиди уже звонил Ивичу на предмет возможного прихода к ним летом. Еще к сербу проявляет интерес «Трабзонспор» и... «Бешкиташ». В Стамбуле недовольны Сантушем (после 30 туров занимают 4-е место, проиграли последние 3 матча) и хотят его заменить.

Что касается Ивича и «Спартака», то настрой убрать Абаскаля после поражения «Факелу», сменился на желание дотянуть до лета и уволить испанца уже после окончания сезона.

Переговоры с сербом поставили на паузу. И даже ничья с «Уралом» не слишком повлияла на планы «Лукойла».

Но, если вдруг последует еще один громкий скандал или позорный проигрыш с последующим бурлением красно-белой общественности и давлением на руководство клуба со стороны болельщиков – то отставка Гильермо может случиться досрочно», – написал журналист Иван Карпов.