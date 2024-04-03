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    Названы клубы, которые может возглавить Ивич

    Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич является основным кандидатом в тренеры ПАОКа. По данным Grandsport, нынешний наставник клуба из Салоников Рэзван Луческу покинет свой пост если команда не выиграет золотые медали греческой Суперлиги. Президентом ПАОКа является Иван Саввиди.

    По данным журналиста Ивана Карпова, на Ивича также претендуют еще три клуба, включая «Спартак».

    «Саввиди уже звонил Ивичу на предмет возможного прихода к ним летом. Еще к сербу проявляет интерес «Трабзонспор» и... «Бешкиташ». В Стамбуле недовольны Сантушем (после 30 туров занимают 4-е место, проиграли последние 3 матча) и хотят его заменить.

    Что касается Ивича и «Спартака», то настрой убрать Абаскаля после поражения «Факелу», сменился на желание дотянуть до лета и уволить испанца уже после окончания сезона.

    Переговоры с сербом поставили на паузу. И даже ничья с «Уралом» не слишком повлияла на планы «Лукойла».

    Но, если вдруг последует еще один громкий скандал или позорный проигрыш с последующим бурлением красно-белой общественности и давлением на руководство клуба со стороны болельщиков – то отставка Гильермо может случиться досрочно», – написал журналист Иван Карпов.

    • 14 марта вместо уволенного Владимира Ивича место главного тренера «Краснодара» занял Мурад Мусаев.
    • ПАОК в чемпионате Греции набрал 63 очка и отстает от лидирующего АЕК на 2 балла за 8 туров до финиша плей-офф.
    • Ивич уже тренировал ПАОК в 2016–2017 годах.

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    Источник: телеграм-канал Инсайды от Карпа // Карпов

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    03.04.2024 18:26
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    Комментарии (10)
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    TIMOTHY
    1712158261
    В Спартак!? От одного самодура к другим самодурам!?)) Ивич и не думай
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    Suvorov71
    1712158690
    А нужен ли Ивич Спартаку, вот в чем вопрос, будем ждать Сашко Моста, вот уж будет силен тренер, думаю уровень Буланова, хотя Сашко еще не начинал, а Буланов закончил не начиная
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    Ziklop
    1712158861
    Зенит пусть возьмёт! всяко лучше Семака будет!
    Ответить
    Mirak92
    1712162271
    К нам .А Федю в бродягу .
    Ответить
    alefreddy
    1712174409
    подогревает интерес к нему Карпуша
    Ответить
    Troyz
    1712285955
    Очередной "тренеришко" - будущий победитель еврокубков?)
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