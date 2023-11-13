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Восхитительная девушка Мбаппе: с кем встречается главная звезда футбола
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Все новости
16 ноября
21:42
Стало известно, от какой суммы отказался Мбаппе, чтобы остаться в «ПСЖ»
16:03
Стало известно, как «ПСЖ» собирается отговорить Мбаппе от перехода в «Реал»
4
12:12
«ПСЖ» не намерен предлагать Мбаппе новый контракт
3
08:55
Мостового удивили низкие зарплаты во Франции: «Наверное, в этом тоже была загвоздка, что не перешел»
5
08:20
Во Франции сообщили о смерти 20-летнего экс-игрока «Лилля»
07:56
Три топ-клуба Европы поспорят за полузащитника «Монако» Фофана
15 ноября
23:16
В «Баварии» не исключают летний трансфер Мбаппе
2
19:15
Севикян может сменить «Пари НН» на Лигу 1
17:12
Стал известен новый тренер команды Бензема и Канте
13:54
Андрей Мостовой назвал топ-лигу Европы, куда его звали летом
3
12:01
Журналист из Франции назвал три причины прогресса Головина
14 ноября
22:34
Головин уступил в борьбе за звание лучшего игрока октября в Лиге 1
3
13:34
«Реал» изменил подход в работе по трансферу Мбаппе
3
12:57
Отец Кузяева ответил Аршавину, который раскритиковал Далера за переход в «Гавр»
5
00:07
Слуцкий назвал два топ-клуба АПЛ, в которых не затерялся бы Головин
2
13 ноября
23:21
Аршавин: «Чего Кузяев добьется в «Гавре»? В топ-клуб он все равно не попадет»
9
17:48
Агент Головина прокомментировал состояние здоровья игрока «Монако», прибывшего в расположение сборной России
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16:00
Тухель рассказал, на что готов ради перехода Мбаппе в «Баварию»
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Восхитительная девушка Мбаппе: с кем встречается главная звезда футбола
00:57
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12:53
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Лига 1. Хет-трик Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Реймсом» (3:0)
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Восхитительная девушка Мбаппе: с кем встречается главная звезда футбола
Восхитительная девушка Мбаппе: с кем встречается главная звезда футбола
1
Источник:
«Бомбардир»
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13.11.2023 11:13
Франция. Лига 1
Красивый футбол
ПСЖ
Мбаппе Килиан
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