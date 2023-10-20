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Небольшой клуб из Германии творит революцию в футболе – такое раньше не делал никто
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15:35
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15:32
Небольшой клуб из Германии творит революцию в футболе – такое раньше не делал никто
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Все новости
12:41
«Бавария» выступила с заявлением по Мазрауи
2
19 октября
18:17
Главный тренер «Майнца» прокомментировал решение руководства убрать из состава футболиста, поддержавшего Палестину
3
14:08
«Бавария» наказала футболиста после его поддержки Палестины
2
17 октября
21:31
Клуб Бундеслиги отстранил игрока за его мнение о конфликте Израиля и Палестины
15
16:46
«Бавария» готова заплатить за украинского футболиста 30 млн евро
3
15:43
Бонуччи может быть дисквалифицирован на 6 месяцев по делу о ставках
1
16 октября
20:46
В «Баварии» отреагировали на высказывания Мазрауи, поддержавшего Палестину в конфликте с Израилем
7
14:36
Игроку «Баварии» грозит депортация из Германии после слов в поддержку Палестины
16
11:58
Защитник «Баварии» отреагировал на обвинения в поддержке террора
3
10:40
Защитника «Баварии» осудили за позицию по конфликту на Ближнем Востоке – его назвали «сторонником террора»
2
08:59
Защитник «Баварии» выступил в поддержку Палестины на фоне военного конфликта с Израилем
14
15 октября
15:41
Хаби Алонсо обвиняется в налоговом мошенничестве
00:06
Товарищеский матч. Германия победила в Коннектикуте США (3:1) в дебютной игре Нагельсмана
14 октября
14:02
Агент Лунева остается на связи с «Байером»: «Скидывал директору нарезку сейвов Андрея»
13 октября
23:31
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12 октября
19:55
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11:44
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00:05
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16:28
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11:35
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11:19
Кейн оценил лидерство «Тоттенхэма» в АПЛ
9 октября
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Хуммельс побил клубный рекорд «Боруссии» Д
08:55
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Новости
Небольшой клуб из Германии творит революцию в футболе – такое раньше не делал никто
Небольшой клуб из Германии творит революцию в футболе – такое раньше не делал никто
1
Источник:
Бомбардир
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Германия. Бундеслига
Германия
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