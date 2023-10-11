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    • Российский футболист с американским гражданством назвал минусы жизни в США

    Российский футболист с американским гражданством назвал минусы жизни в США

    Защитник Яков Шмелев рассказал о минусах жизни в США.

    • Шмелев родился в Самарской области, но с десяти лет живет в США и имеет два гражданства.
    • Он играл в третьем по силе американском дивизионе – НИСА (NISA).
    • В августе Яков перешел в «Лайонс» из чемпионата Гибралтара.

    «Прямо сейчас разобщенное общество: многие не находят точки соприкосновения, согласия или компромисса – и даже перестают общаться. Часты случаи, когда люди теряют друзей, когда узнают, что они проголосовали не так, как ты.

    Какие еще минусы в США? Рост расходов: в некоторых штатах становится слишком дорого жить, а ведь, кроме питания и проживания, надо помнить про медицину и образование. Ну и третье – наверное, транспорт.

    Скажу так: как гражданин США я все равно вижу больше плюсов, Аляска – мой дом. Но я такой же критик Америки, как и ее защитник. И я благодарен, что у меня есть возможность свободно и честно высказывать своему государству все претензии. Это очень ценно, и не у каждого человека есть такая возможность», – сказал Шмелев.

    Источник: «Чемпионат»

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    11.10.2023 19:25
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    Комментарии (51)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    NewLife
    1697042141
    Объясни это не нам, а десяткам, если не сотням, тысяч южно-американцев, которые упорно лезут через границу в США, несмотря на все трудности.
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    Persona_non_Grata
    1697046043
    Как это напечатали !!! Это прямо таки пропаганда проамериканская !!! ВОЗМУТИТЕЛЬНО !!! )))
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    k611
    1697046847
    Из этого текста больше удивило... из чемпионата Гибралтара... Это микро государство, какой там может быть чемпионат?
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    lipatov32
    1697047377
    Утырок! Вернись в на родину! Вообще прикуришь! Бомбардир - патриотизм!))))
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    ilichkadr
    1697048847
    Про медицину это серьёзно. Бесплатная медицина в США не существует. Всё держится на оформленном страховом полисе. Поэтому если нет страховки, то скорая к тебе не приедет.
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    шахта Заполярная
    1697055105
    Если поменял Родину, то с какого перепуга он российский. Как и остальные.
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