Российский футболист с американским гражданством назвал минусы жизни в США

Защитник Яков Шмелев рассказал о минусах жизни в США.

Шмелев родился в Самарской области, но с десяти лет живет в США и имеет два гражданства.

Он играл в третьем по силе американском дивизионе – НИСА (NISA).

В августе Яков перешел в «Лайонс» из чемпионата Гибралтара.

«Прямо сейчас разобщенное общество: многие не находят точки соприкосновения, согласия или компромисса – и даже перестают общаться. Часты случаи, когда люди теряют друзей, когда узнают, что они проголосовали не так, как ты.

Какие еще минусы в США? Рост расходов: в некоторых штатах становится слишком дорого жить, а ведь, кроме питания и проживания, надо помнить про медицину и образование. Ну и третье – наверное, транспорт.

Скажу так: как гражданин США я все равно вижу больше плюсов, Аляска – мой дом. Но я такой же критик Америки, как и ее защитник. И я благодарен, что у меня есть возможность свободно и честно высказывать своему государству все претензии. Это очень ценно, и не у каждого человека есть такая возможность», – сказал Шмелев.