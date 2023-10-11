Кейн оценил лидерство «Тоттенхэма» в АПЛ

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о том, что «Тоттенхэм» лидирует в чемпионате Англии.

Лондонцы набрали 20 очков в 8 турах АПЛ.

Они делят 1-е место с «Арсеналом», опережая соперника по дополнительным показателям.

Кейн летом ушел из «Тоттенхэма» в «Баварию» за 100 млн евро.

«На протяжении всей своей карьеры я ясно давал понять, что являюсь болельщиком «Тоттенхэма». Я хочу, чтобы команда добивалась успеха.

Приятно видеть, что сейчас дела у «Тоттенхэма» обстоят неплохо. Тренер поставил отличную игру.

Я всегда буду следить за АПЛ и «Тоттенхэмом». В Англии нет другой команды, которой я желаю побед», – заявил Кейн.