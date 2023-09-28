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    • «Требл нас более чем устроит»: Гвардиола – о вылете «Манчестер Сити» из Кубка лиги

    «Требл нас более чем устроит»: Гвардиола – о вылете «Манчестер Сити» из Кубка лиги

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оригинально прокомментировал вылет своей команды из Кубка английской лиги.

    «Думаете, нашей целью был квадрупл? Требл нас более чем устроит», – сказал Гвардиола.

    • «Сити» выбыл на стадии 1/16 финала.
    • Команда проиграла «Ньюкаслу» – 0:1.
    • В прошлом сезоне манчестерцы впервые в истории взяли требл.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1937

      Таврида 1 час назад

      2. Дубля будет более чем достаточно.
      3. Один титул возьмем, на большее и не рассчитывали.
      4. Хоть ничего и не выиграли, команда провела сезон более чем достойно.

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