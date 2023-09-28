«Требл нас более чем устроит»: Гвардиола – о вылете «Манчестер Сити» из Кубка лиги

2. Дубля будет более чем достаточно.
3. Один титул возьмем, на большее и не рассчитывали.
4. Хоть ничего и не выиграли, команда провела сезон более чем достойно.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оригинально прокомментировал вылет своей команды из Кубка английской лиги.
«Думаете, нашей целью был квадрупл? Требл нас более чем устроит», – сказал Гвардиола.
- «Сити» выбыл на стадии 1/16 финала.
- Команда проиграла «Ньюкаслу» – 0:1.
- В прошлом сезоне манчестерцы впервые в истории взяли требл.