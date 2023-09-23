Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Стало известно, почему Тухель убрал де Лигта из состава «Баварии»

    Стало известно, почему Тухель убрал де Лигта из состава «Баварии»

    Появилась информация о причинах разногласий между Томасом Тухелем и Матейсом де Лигтом.

    Голландский защитник в новом сезоне потерял место в стартовом составе, что вызывает у него раздражение.

    По информации Mundo Deportivo, главный тренер «Баварии» принял такое решение из-за манеры игры де Лигта.

    По мнению немецкого специалиста, центрбек часто отдает горизонтальные передачи и мало пасует вперед, когда его прессингует соперник.

    • «Бавария» купила де Лигта в 2022 году за 67 млн евро.
    • В новом сезоне в его активе 81 минута в 5 матчах.

    Новости по теме
    Стали известны стартовые составы на матч «Бавария» – «Бохум»: 5 тур Бундеслиги
    «Бавария» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2023
    Де Лигт раздражен своим положением в «Баварии»
    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25156

      DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      Де Лигт играет в стиле Глушакова?.. ) ***

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 