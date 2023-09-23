Стало известно, почему Тухель убрал де Лигта из состава «Баварии»

Де Лигт играет в стиле Глушакова?.. ) ***
Появилась информация о причинах разногласий между Томасом Тухелем и Матейсом де Лигтом.
Голландский защитник в новом сезоне потерял место в стартовом составе, что вызывает у него раздражение.
По информации Mundo Deportivo, главный тренер «Баварии» принял такое решение из-за манеры игры де Лигта.
По мнению немецкого специалиста, центрбек часто отдает горизонтальные передачи и мало пасует вперед, когда его прессингует соперник.
- «Бавария» купила де Лигта в 2022 году за 67 млн евро.
- В новом сезоне в его активе 81 минута в 5 матчах.