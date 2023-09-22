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    Реакция Уткина на нового тренера сборной Германии

    Видеоблогер Василий Уткин оценил назначение Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера сборной Германии.

    «У сборной Германии в общем-то другого варианта, кроме Нагельсмана, и не было. В возвращение живых мертвецов, пенсионеров вроде Феликса Магата, не верилось. В то, что Юрген Клопп или Томас Тухель бросят свой клуб и займутся сборной – подавно.

    Согласен с коллегой Станиславом Мининым – никуда Нагельсман для клубного футбола не пропадет. Кстати, если и пропадет – значит, так и надо было.

    Мне кажется как раз, что если Нагельсман справится и сборная Германии достойно выступит на домашнем Евро, он прокачает тем самым важнейший скилл – работы под колоссальным напряжением и ответственностью. Нагельсман ведь пока не топ-тренер, он все еще подает надежды. Если он выдержит в сборной, вот тогда прямая дорога в лучшие клубы, к борьбе за самые сверкающие трофеи», – написал Уткин.

    • У сборной Германии серия из 5 матчей без побед (4 поражения и ничья).
    • Нагельсман сменил Ханси Флика.
    • Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля следующего года в 10 немецких городах.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    22.09.2023 23:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1884

      Таврида 43 минуты назад

      Нагельсман нормальный тренер, замена его в Баварии на Тухеля вообще непонятна, на соплях еле чемпионство вытянули, и сколько Нагельсман молодняка наиграл для Баварии - Мазрауи, Теля, Мусиалу.

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