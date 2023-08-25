Смотреть прямую трансляцию матч «Аль-Фат» – «Аль-Наср», 3 тур чемпионата Саудовской Аравии по футболу на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2023, в 21:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Аль-Фатех»: Ринне, Аль-Юсиф, Денайер, Аль-Авджами, Аль-Зубайди, Петрос, Бендебка, Тельо, Селараян, Батна, Аль-Брейкан

Главный тренер: Славен Билич

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Аль-Фатиль, Лапорт, Конан, Брозович, Аль-Хайбари, Гариб, Отавио, Роналду, Мане

Главный тренер: Луиш Каштру

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Фатех» – «Аль-Наср»

Встречу в прямом эфире будет транслировать «Фонбет», трансляция станет доступна после регистрации