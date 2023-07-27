Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
2-я лига Лига Б. Группа 1
2-я лига Лига Б. Группа 2
2-я лига Лига Б. Группа 3
2-я лига Лига Б. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
С. Аравия
Основное
Матчи
Результаты
Таблица
Статистика
Команды
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Новости
Индивидуальные ошибки и травмы помешали ЦСКА в матче с «Уралом». Наш блогер разобрал первое поражение Федотова в сезоне
Главные новости
Текст
«Спартак» ищет защитника и почти договорился с двумя игроками – но их трансферы сорвались из-за политики
10
21:33
ЦСКА получил от бразильского клуба улучшенное предложение по Карраскалю
20:54
Блоги
Индивидуальные ошибки и травмы помешали ЦСКА в матче с «Уралом». Наш блогер разобрал первое поражение Федотова в сезоне
20:49
«Динамо» не стало обменивать Тюкавина на двух футболистов ЦСКА
20:39
Фото
Новый клуб Хендерсона наложил черно-белый фильтр на его фото с радужной повязкой
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Балтика
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Рубин
Сочи
Спартак
Урал
Факел
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Косово
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
21:41
Фото
«Монако» Головина представил новую форму
21:21
Мостовой ответил, поехал бы он играть в Саудовскую Аравию
20:58
Сперцян получил прямую красную карточку в 1-м тайме со «Спартаком»: следите за матчем в трансляции «Бомбардира»
20:23
В «Зените» объяснили, почему до сих пор не объявили о продаже Малкома
19:56
Фото
«Кальяри» сообщил об аренде Шомуродова
19:46
ЦСКА близок к трансферу полузащитника «Пахтакора»
19:36
Фото
«Милан» купил вингера «Вильярреала» за 20 миллионов
19:19
«Краснодар» – «Спартак»: стартовые составы на 1-й тур Fonbet Кубка России
1
18:58
Олусегун назвал игрока «Краснодара», который уже готов играть в «Барселоне» и «Реале»
18:54
Непомнящий: «Спартаку» не нужен защитник. Не вижу проблем ни в одной линии»
3
18:49
В Госдуме прокомментировали возможное переименование «Зенита» в «Сталинец»
11
18:35
Фото
Пятикратный победитель ЛЧ перешел в «Бетис»
18:10
«Локомотив» объявил об уходе Раконьяца
17:59
Стало известно, как прошли переговоры Вендела с боссами «Зенита»
1
17:55
«Локомотив» нашел новый клуб для Раконьяца
17:46
Тарасова – о пиве на стадионах: «Болельщиков не надо пытаться споить – они сами сопьются»
2
17:38
Орлов назвал компонент, по которому с «Зенитом» никто не может сравниться в России
9
17:17
Малком – самый высокооплачиваемый спортсмен с паспортом РФ: в топ-10 он и 9 хоккеистов
2
16:58
Оффтоп
Украинцев пригласят в Россию на «Игры дружбы»: «Обеспечим безопасность и равные соревновательные права»
7
16:54
ЦСКА пытался купить Тюкавина этим летом: форвард «Динамо» был не против («СЭ»)
1
16:48
«Прежний Хендерсон умер. Я верил, что он поддерживает ЛГБТ»: Хитцльспергер – о переезде Джордана в Саудовскую Аравию
5
16:34
Давид Сильва объявил о завершении карьеры из-за травмы крестов
16:21
ЦСКА хочет купить левого защитника «Клермона»
16:09
«Аль-Хиляль» переключился с Мбаппе на другого топ-форварда: француз отклонил предложение
15:55
Тен Хаг: «МЮ» нужен новый форвард»
15:41
Оффтоп
Украинскую саблистку исключили с чемпионата мира после отказа пожать руку россиянке
4
15:32
Новые подробности о штрафах Малкома за нарушения ПДД
5
15:20
«Уходите в Советский Союз»: Орлов объяснил, почему переход Марио в «Зенит» – не предательство
13
Все новости
2
теста для вас
1
Какой вы футболист?
2
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Главная
Новости
Индивидуальные ошибки и травмы помешали ЦСКА в матче с «Уралом». Наш блогер разобрал первое поражение Федотова в сезоне
Индивидуальные ошибки и травмы помешали ЦСКА в матче с «Уралом». Наш блогер разобрал первое поражение Федотова в сезоне
1
Источник:
Бомбардир
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.
Сегодня, 20:54
Россия
Рекомендуем
×
Вы действительно хотите отправить жалобу?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы можете удалить комментарий только в течении 5 минут!
Комментарии
0
Отправить
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Вы не можете писать комментарии, пока не активируете свою учетную запись.
Отправить ссылку активации еще раз
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение