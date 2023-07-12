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Карвальо – главный волшебник РПЛ нулевых. Мог уехать в топ-клуб, но потолстел и потух
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Карвальо – главный волшебник РПЛ нулевых. Мог уехать в топ-клуб, но потолстел и потух
13:59
Мостовой оценил трансферы Бонгонда и Медины в «Спартак»
13:51
В Госдуме удивлены, что Кузяев перешел в чемпионат Франции
1
13:50
Официально
«Спартак» нашел усиление в Примере, «Балтика» подписала обладателя Кубка Англии. Таблица трансферов РПЛ
27
13:46
Нобоа назвал сумму, которую он тратит ежемесячно
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Все новости
09:50
Президент «Торпедо» пробежит марафон в случае невыхода клуба в РПЛ в следующем году
2
01:05
Спецпроект
Угадаете клуб РПЛ по вокзалу или аэропорту?
4
11 июля
20:55
Фото
«Рубин» объявил о трансфере второго бомбардира чемпионата Словении
10 июля
13:25
Стало известно, какую зарплату Полозу предлагают в Турции
2
9 июля
22:33
Бердыев прокомментировал назначение в «Динамо» Мх
3
21:13
Гаджиев: «У Бердыева с «Динамо» Мх бессрочный контракт»
1
17:38
Двукратный чемпион России возглавил «Динамо» Мх
1
14:47
70-летний Бердыев возглавит клуб Первой лиги
3
12:59
Фото
«Химки» подписали чемпиона России в составе ЦСКА
3
12:12
Ивич назвал «ужасной» игру «Краснодара» против «Черноморца»
8 июля
20:05
Товарищеский матч. «Спартак» проиграл «Акрону» в Тарасовке (0:2)
17
18:32
Товарищеский матч. «Спартак» не смог победить в Тарасовке «Акрон» (1:1)
23
7 июля
20:18
Фото
Вратарь «Локомотива» ушел в «Тюмень»
3
11:45
Григорян: «Хочется, чтобы футболисты у тебя были хотя бы трезвые»
1
5 июля
19:11
Товарищеский матч. «Спартак» спас ничью в игре с «Торпедо» (2:2), у Мозеса дубль
36
17:50
Газизов устроился на новую работу после увольнения из «Уфы»
3
12:38
Фото
Тульский «Арсенал» арендовал двух нигерийцев у «Краснодара»
11:36
Фото
Тульский «Арсенал» арендовал Нижегородова – племянника Цымбаларя
2
4 июля
14:57
Деспотович рассказал о долгах по зарплате в тульском «Арсенале»
10:12
Деспотович объявил об уходе из «Арсенала» и рассказал, где будет играть дальше
2 июля
13:17
На стадионе «Шинника» случился пожар – арена принимала еврокубки и финал Кубка России
12:55
Фото
ЦСКА отдал защитника в аренду «Акрону»
1
09:53
Фото
«Пари НН» подписал игрока, который в прошлом сезоне выступал за вылетевшие «Химки» и «Торпедо»
3
1 июля
20:03
ФНЛ планирует зимой провести турнир с участием медийных команд
18:18
Фото
«Родина» подписала чемпиона России в составе ЦСКА
30 июня
19:16
Товарищеский матч. Голы Дзюбы и Пиняева помогли «Локомотиву» победить «Волгарь» (4:2)
29 июня
08:36
«Тюмень» арендовала футболиста «Спартака»
1
28 июня
22:48
Фото
«Спартак» отдал своего защитника в аренду «Кубани»
2
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Карвальо – главный волшебник РПЛ нулевых. Мог уехать в топ-клуб, но потолстел и потух
Карвальо – главный волшебник РПЛ нулевых. Мог уехать в топ-клуб, но потолстел и потух
Источник:
«Бомбардир»
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