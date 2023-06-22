Ибрагимович встретился с бойцом UFC чеченского происхождения

Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев выложил совместное фото со Златаном Ибрагимовичем.
Снимок был сделан в октагоне. 41-летний швед, завершивший карьеру в начале июня, и спортсмен чеченского происхождения позировали с футболкой Златана в руках.
Фото: соцсети Хамзата Чимаева
- Ибра играл на взрослом уровне с 1999 года.
- Он выступал за «Мальме», «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Милан» (дважды), «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
- В составе сборной Швеции форвард забил 62 гола в 122 матчах.
Источник: «Бомбардир»