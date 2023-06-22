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    • Ибрагимович встретился с бойцом UFC чеченского происхождения

    Ибрагимович встретился с бойцом UFC чеченского происхождения

    Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев выложил совместное фото со Златаном Ибрагимовичем.

    Снимок был сделан в октагоне. 41-летний швед, завершивший карьеру в начале июня, и спортсмен чеченского происхождения позировали с футболкой Златана в руках.

    Фото: соцсети Хамзата Чимаева

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    Источник: «Бомбардир»

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