Ибрагимович встретился с бойцом UFC чеченского происхождения

Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев выложил совместное фото со Златаном Ибрагимовичем.

Снимок был сделан в октагоне. 41-летний швед, завершивший карьеру в начале июня, и спортсмен чеченского происхождения позировали с футболкой Златана в руках.

Фото: соцсети Хамзата Чимаева