Горшков из «Крыльев» передал «пламенный привет» «Факелу» и «Пари НН», которые сыграют в стыках

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился эмоциями от сохранения прописки в РПЛ.

«Первое, что хочется, – это передать привет Воронежу. Такой пламенный. Как они радовались, когда неделю назад обыграли нас… Как будто всe – решили задачу. На самом деле мы знали, что у нас будет шанс со «Спартаком» – всe-таки на хорошем поле играем. Пламенный привет и «Пари НН», который «прибил» нас в Нижнем», – сказал Горшков.