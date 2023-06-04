Горшков из «Крыльев» передал «пламенный привет» «Факелу» и «Пари НН», которые сыграют в стыках

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился эмоциями от сохранения прописки в РПЛ.
«Первое, что хочется, – это передать привет Воронежу. Такой пламенный. Как они радовались, когда неделю назад обыграли нас… Как будто всe – решили задачу. На самом деле мы знали, что у нас будет шанс со «Спартаком» – всe-таки на хорошем поле играем. Пламенный привет и «Пари НН», который «прибил» нас в Нижнем», – сказал Горшков.
- «Крылья» спаслись от стыков благодаря победе над «Спартаком» в 30-м туре (1:0).
- 24-летний Горшков стоит 1,5 миллиона евро.
- В минувшем сезоне РПЛ у него 24 матча, 4 ассиста.
Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова