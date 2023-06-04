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  • Горшков из «Крыльев» передал «пламенный привет» «Факелу» и «Пари НН», которые сыграют в стыках

Горшков из «Крыльев» передал «пламенный привет» «Факелу» и «Пари НН», которые сыграют в стыках

4 июня 2023, 18:31
4

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился эмоциями от сохранения прописки в РПЛ.

«Первое, что хочется, – это передать привет Воронежу. Такой пламенный. Как они радовались, когда неделю назад обыграли нас… Как будто всe – решили задачу. На самом деле мы знали, что у нас будет шанс со «Спартаком» – всe-таки на хорошем поле играем. Пламенный привет и «Пари НН», который «прибил» нас в Нижнем», – сказал Горшков.

  • «Крылья» спаслись от стыков благодаря победе над «Спартаком» в 30-м туре (1:0).
  • 24-летний Горшков стоит 1,5 миллиона евро.
  • В минувшем сезоне РПЛ у него 24 матча, 4 ассиста.

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Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Нижний Новгород Факел Горшков Юрий
Комментарии (4)
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Mr Green
1685896249
только вот они вас обыграли, а вы матч купили, вот в этом и разница. посмотрим как вы сыграете с мясом в следующем году. поди проиграете первый матч, так неожиданно
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semm
1685898693
Я боюсь даже предположить, что вырастет из этого горшка - очередной упырь, которых в нашем футболе "за гланды"
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моэм
1685913030
Подобные уроды , любители сплясать на костях плохо кончают ....туда и дорога этим козлам....а Факелу слава , он выиграл у КС в честной игре , да может с божьей помощью ещё останется в РПЛ и этот горшок разобьёт об штангу.
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SLADE2019
1685951110
А что он такого собственно сказал некорректного? Факел действительно так радовался, как будто ЛЧ взял, противоположной команде было обидно. Да и вообще, я и после этой игры написал, что неизвестно, решил свои задачи Факел или нет. Ставлю на Енисей, а Евсеев тренер для ФНЛ, там у него больше будет поводов на стол прыгать.
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