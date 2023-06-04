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    • Горшков из «Крыльев» передал «пламенный привет» «Факелу» и «Пари НН», которые сыграют в стыках

    Горшков из «Крыльев» передал «пламенный привет» «Факелу» и «Пари НН», которые сыграют в стыках

    Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился эмоциями от сохранения прописки в РПЛ.

    «Первое, что хочется, – это передать привет Воронежу. Такой пламенный. Как они радовались, когда неделю назад обыграли нас… Как будто всe – решили задачу. На самом деле мы знали, что у нас будет шанс со «Спартаком» – всe-таки на хорошем поле играем. Пламенный привет и «Пари НН», который «прибил» нас в Нижнем», – сказал Горшков.

    • «Крылья» спаслись от стыков благодаря победе над «Спартаком» в 30-м туре (1:0).
    • 24-летний Горшков стоит 1,5 миллиона евро.
    • В минувшем сезоне РПЛ у него 24 матча, 4 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова

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    04.06.2023 18:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2503

      моэм 8 часов назад

      Подобные уроды , любители сплясать на костях плохо кончают ....туда и дорога этим козлам....а Факелу слава , он выиграл у КС в честной игре , да может с божьей помощью ещё останется в РПЛ и этот горшок разобьёт об штангу.

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      Рейтинг: +1983

      Suvorov51 11 часов назад

      У В.Высоцкого есть песня, я её толком не знаю, но там есть слова " ты не радуйся змея скоро выпишут меня", так что не вы остались в вышке, а вас Спартак оставил, а вот как надо бы разобраться

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      Рейтинг: +597

      semm 12 часов назад

      Я боюсь даже предположить, что вырастет из этого горшка - очередной упырь, которых в нашем футболе "за гланды"

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      Рейтинг: +983

      Mr Green 12 часов назад

      только вот они вас обыграли, а вы матч купили, вот в этом и разница. посмотрим как вы сыграете с мясом в следующем году. поди проиграете первый матч, так неожиданно

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