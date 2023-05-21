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    • Салихамиджич: «Тухелю нужна предсезонка в «Баварии», тогда все будет лучше»

    Салихамиджич: «Тухелю нужна предсезонка в «Баварии», тогда все будет лучше»

    Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о главном тренере команды Томасе Тухеле. Он в команде с марта.

    «Увольнение Юлиана Нагельсмана в марте? Мы долго смотрели на ситуацию и решили, что нужно действовать.

    Тухелю нужна предсезонка, тогда все будет лучше», – сказал Салихамиджич.

    • При Тухеле баварцы вылетели из Кубка Германии и Лиги чемпионов.
    • Накануне в предпоследнем туре Бундеслиги «Бавария» проиграла дома «Лейпцигу» (1:3).
    • Теперь дортмундской «Боруссии» для титула достаточно выиграть 2 оставшихся матча.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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