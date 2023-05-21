Салихамиджич: «Тухелю нужна предсезонка в «Баварии», тогда все будет лучше»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о главном тренере команды Томасе Тухеле. Он в команде с марта.

«Увольнение Юлиана Нагельсмана в марте? Мы долго смотрели на ситуацию и решили, что нужно действовать.

Тухелю нужна предсезонка, тогда все будет лучше», – сказал Салихамиджич.