Салихамиджич: «Тухелю нужна предсезонка в «Баварии», тогда все будет лучше»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о главном тренере команды Томасе Тухеле. Он в команде с марта.
«Увольнение Юлиана Нагельсмана в марте? Мы долго смотрели на ситуацию и решили, что нужно действовать.
Тухелю нужна предсезонка, тогда все будет лучше», – сказал Салихамиджич.
- При Тухеле баварцы вылетели из Кубка Германии и Лиги чемпионов.
- Накануне в предпоследнем туре Бундеслиги «Бавария» проиграла дома «Лейпцигу» (1:3).
- Теперь дортмундской «Боруссии» для титула достаточно выиграть 2 оставшихся матча.
Источник: твиттер Фабрицио Романо